【中醫發展】盧寵茂︰政府資助中醫門診名額會增加20萬個　林振昇︰政府輸入中醫人才做法比較奇怪

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

政府近年大力推動中醫發展，醫務衞生局局長盧寵茂今日表示，政府在中醫發展上最重視是質量和市民安全，政府會加強醫務衞生局中醫藥處的職能，並聘請更多具有中醫藥專業背景的支援人手。他提到政府樂意在「中醫藥發展基金」下提供更多資助，幫助中醫發展，而政府會於今年年底前將政府資助中醫門診服務名額由每年約60萬個增加至80萬個。

立法會今日舉手通過，由本身是中醫師，民建聯議員陳永光提出的「積極推動中醫發展，紓緩醫療系統壓力」議員議案，促請政府加強中西醫協作、促進中醫專科發展、加快中醫和其他醫療專業相互輸介的立法工作等。

盧寵茂指，除了推動中醫專業化，政府亦期望把中醫產業化，增加其經濟效益。在專科發展方面，盧寵茂稱業界需共同努力，在專科各個範疇中達至一致共識，統一標準，政府會在適時提供支持和行政立法相關工作。在轉介病人進行影像方面，盧寵茂提到政府要考慮專業守則和法律責任等細節。他續指暫時大部分中醫師在私營機構工作，薪金是由市場而定，但當中醫服務需求日漸增加後，相信中醫薪酬會上升。

勞聯議員林振昇要求政府加強培訓本地中醫人才，他指政府近年削減本港https://bit.ly/3cNFwr7大學中醫本科學士學位，但就在輸入人才清單之中加入中醫，形容做法奇怪。他又提到不少行業其實和中醫有關，例如推拿行業，但不少推拿店舖未能以按摩院條例註冊，林振昇建議政府應設立監察機制，幫助業界發展。 「A4聯盟」議員林素蔚就認為，中醫應該有等同西醫的轉介權，可轉介檢測化驗、X光片。

選委界議員陳凱欣提出修正案，強調基層醫療發展重要性，改善醫療系統「頭大身細」的問題，希望未來地區康健中心需要有基礎服務，包括中醫、社區藥房等。自由黨議員李鎮強也提出修正案，指香港人口持續老化對現時公營醫療系統造成的壓力不斷增加，促請政府積極推動香港中醫發展。工聯會議員陳穎欣的修正案內容則希望政府加快落實香港中醫醫院建設並進行中西醫結合治療試點等，並投放更多資源擴大規模以提供更多政府資助服務名額。三位議員的修正案也獲得大多手議員舉手通過。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希