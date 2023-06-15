周國賢演《緣路山旮旯》導演黃浩然新作　《全個世界都有電話》反思情侶關係

▲ 《緣路山旮旯》導演黃浩然（右）最新作品《全個世界都有電話》，由周國賢主演，是個圍繞智能電話與人的輕鬆喜劇。（黃建輝攝）

《全個世界都有電話》是黃浩然導演在《緣路山旮旯》後的最新作品，電影未上映已衝出亞洲，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並於4月29日在電影節進行全球首映，黃浩然導演早前便連同監製及工作人員，遠赴當地和觀眾近距離接觸，可說是另一齣令人期待的香港本土電影。

《全個世界都有電話》延續黃導風格，屬充滿本地情懷的清新小品，講述3位中學好友（周國賢、韋羅莎、陳湛文飾）在1997年的暑假，一起購買了人生第一部手機。

▲ 電影重頭戲是分隔廿多年未見的中學好朋友重聚，一起揭曉當年的秘密短訊。（電影劇照）

3人將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳給對方收藏，約定25年後吃飯聚舊，揭曉當初傳給對方的信息。3人在25年後重聚，卻各自因為智能手機，經歷了不平凡的一天，最後更為自己的人生找到了新意義。

故事圍繞3個曾經熟悉的中學知己，分別以3條故事綫表達各人多年來的際遇、近況。周國賢（Endy）飾演的設計師阿哲，因忘記帶智能手機外出應約，到了相約地點附近卻想不起聚會的餐館地址，頓陷不知所措的困境。

▲ 周國賢直言這次有八成戲份是與電話做戲，挑戰不小。（電影劇照）

韋羅莎的女強人角色Ana則與電話騙徒聊天，不單聊出她的同情心，甚至還聊出她丈夫犯法的罪證；飾演經紀人Raymond的陳湛文，手機被駭客入侵，與此同時，他的女兒透過手機向宅男騙財。

見初戀情人無帶電話

黃導直言：「周國賢在電影中忘記帶手提電話的劇情，其實是根據我自己的真實經驗誘發靈感寫成。我住在長洲，因為約了朋友食飯，搭船來到中環，才發覺自己無帶電話，但只記得約在那幢樓，想不起幾樓幾室。」

他並說：「其實大家都是這樣，因為電話很方便，細節忘了再查看就可以，沒有人會刻意去記。但當你手上沒有電話，就變得寸步難行了。」

▲ 在《飯戲攻心》中展現豐富喜劇感的陳湛文，這次在戲中做慘被駭客入侵電話的經紀人。（電影劇照）

戲中周國賢像大部分人一樣，記不起相約朋友的電話，只能打給自己唯一記得的號碼，便是戲中太太（蔡思韵飾）的電話。「結果他要拜託自己太太，找到當天約好的中學同學兼初戀女友的聯絡。」

對比另外兩條故事綫，如電話騙案、駭客入侵，周國賢的一段顯然既有日常感，又充滿戲劇衝突，相當有趣。導演亦笑言：「電影探討的是現代人和智能電話的關係，輕輕鬆鬆引發反思，希望觀眾能取得共鳴。」

▲ 韋羅莎的角色是位強勢的事業女性，卻遭遇連串電話騙案。（電影劇照）

電影細訴人物城市轉變

在《一秒拳王》演過落泊後振作的拳手爸爸，周國賢這次再做電影男主角，演一個因忘帶電話而引起一連串問題的大頭蝦老公。「這個角色像為我度身訂造，大家年齡差不多，他的中學時代、成長中經歷的歷史，像是手提電話出現等，我都一樣經歷過。」

Endy不久前為電影主題曲錄音，找出廿年前的舊電話，坦言回憶湧現。「因為電影是講我們3個中學同事相隔25年再見，你就會看到當中3個人的成長，甚至是這個城市的成長，有很多不變的、變了的、失去的人和事，有種淡淡然的惋惜。」Endy卻補上一句：「但這套戲是齣氣氛輕鬆的喜劇！」

▲ 蔡思韵在戲中飾演周國賢的太太，更要為對方聯絡初戀情人。（電影劇照）

主演拍檔韋羅莎、陳湛文均是演藝學院出身，以歌手身份涉足影視界的Endy笑指自己在片場常「偷聽」他們聊天取經。「Rosa同Peter常傾湊仔經，我沒有加入，最後那場食飯戲，要拍大家飲醉，但其實都沒飲。」他笑着踢爆Rosa其實想喝：「但她很快又說『都是不喝了，回家要湊女。』」

事實上周國賢戲中有多達八成戲份皆是對着電話：「所以我要一直想像電話那邊有人和我對話，否則就只是拿着電話自說自話。我是拍完戲才看到Netflix有齣叫《The Guilty》的戲，入面男主角真的是全套戲都是對着電話做，但他的表情、情緒、整個狀態都很逼真，讓人看得很緊張、很投入。我想若拍之前發現這齣戲，我就可以借鏡，做得更好。」

▲ 黃浩然導演坦言自己沒有刻意追求風格，認為香港導演在香港取景拍戲、以香港音樂作配樂，是自然不過的事。(黃建輝攝)

首創試映場聯乘音樂會

黃浩然導演去年的《緣路山旮旯》，選用了十多首本地獨立音樂及歌曲，串連起電影中的街區風景，影像和音樂的美好結合，成就一齣風格獨特的小品之作。這次新作《全個世界都有電話》，再次以本地獨立音樂作為主要配樂，下周四的電影發布宣傳，更開創性地以「電影試映＋音樂會」跨界別形式進行。

《全個世界都有電話》試映場＋音樂會希望與全港支持本土原創電影及原創音樂的觀眾及歌迷一起同行，於黃昏時分先在戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會。

▲ 電影將於下星期四的端午節舉行試映及音樂會，由主演聯同本地、台灣歌手及樂隊表演。

最新影片:周吉佩專訪

《全個世界都有電話》試映場＋音樂會

日期：2023年6月22日

電影試映

戲院：九龍灣嘉禾MegaBox / 星影匯Metroplex戲院

場次：4:00、4:10、4:20、5:55、6:05、6:15pm

音樂會

地點：Star Hall匯星（九龍灣國際展貿中心3樓）

時間：8:30pm



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記者：王嵐