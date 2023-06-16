【器官販賣】哈佛醫學院驚傳賣大體　殮房前經理涉變賣遺體器官價格曝光

▲ 哈佛醫學院驚傳賣大體，殮房前經理與妻同遭起訴。

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）近日驚傳賣大體案件，一名殮房前經理與妻子涉嫌從捐贈的遺體中，取出大腦、皮膚、骨頭等部位，再轉售牟利。目前55歲殮房前經理及其63歲妻子，與另外4人正面臨串謀及運輸贓物的指控，罪成恐面臨最高15年有期徒刑。

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綜合外媒報道，案發於2018年到2023年3月期間，起訴書指出在1995年入職的哈佛醫學院殮房前經理Cedric Lodge，在學校不知情下把捐贈用於醫學研究的人體部位，包括大腦、皮膚、骨頭等，先運到自己家中，再在網上出售，轉賣給其他人，而其63歲妻子Denise Lodge亦牽涉其中。

除了Lodge夫婦外，被起訴的還有2名常客Katrina Maclean及Joshua Taylor。Katrina Maclean被指曾在2020年以600美元的價格，購買了兩張被解剖的人臉運送給Jeremy Pauley，由他隨後再將人皮曬黑，製成皮革。

至於Joshua Taylor則是在2018至2021年間花費逾3.7萬美元（約港幣28.9萬元）購買人體器官，其中包括在2020年用200美元（約港幣1,600元）買大腦，並用1,000美元（約港幣7,800多元）購買頭顱。

檢察官Gerard Karam表示，有些罪行超出理解範圍。而檢察官辦公室亦公布，Cedric Lodge有時會讓上述兩名常客出入太平間，以檢查大體並選擇要購買人體的哪個部位。

哈佛醫學院發聲明表示，Cedric Lodge已在5月6日被解僱。哈佛醫學院院長Edward Hundert並在聯合聲明中稱，得知校園曾發生如此令人不安的事，讓人大感震驚。

目前Cedric Lodge夫婦、Katrina Maclean及Joshua Taylor已被控串謀及跨州運輸贓物遭起訴，一旦罪成，最高恐面臨15年有期徒刑。

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責任編輯：羅嘉欣