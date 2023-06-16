【移民掙扎】港爸賣樓移民英國由高層變基層　聽女兒一句話決心回流香港

▲ 港爸賣樓移民英國由高層變基層，聽女兒一句話決心回流香港。（iStock圖片）

移民後要適應新環境，有人很快融入他鄉，也有人發現移民不似預期，最終進退兩難。有港爸賣樓移民英國，由高層轉做基層，一次聽到女兒的說話後，令他反思，最終選擇回流香港。

因女兒一句話反思

早前有網民在「親子王國討論區」分享男親戚的移民經歷，這名港爸原任總監一職，賣樓移民英國後，在當地未能發揮所長，被迫轉做基層工作。

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港爸的子女在英國公立學校讀高小，有一次他教小朋友做補充練習，指出其錯處，令小朋友反感，更出言頂撞父母，「大意就是在香港也要迫讀書，為何在英國又要迫讀書、做練習？」又有一次，15歲大女跟父母爭吵，爸爸要求她自律學習，好好準備將來報讀大學，可是女兒反問︰

爸爸也有碩士畢業，現在也是找不到工作呢，讀書有用嗎？

移民一年多後回流

這些說話令他開始反思，既然接受外國公立學校，為何不能接受子女在香港讀二線小學，並萌生回流香港的念頭。而且他一直只考慮下一代，到移民後才發現，香港的機會更多。一家人移民英國一年多，期間考慮了4個多月，終決定回流返港。

現時一家在港租樓住，港爸也找到工作。他覺得自己看到別人分享移民後生活，一時沖昏頭腦才移民。

網民︰放唔低身段就唔好去

不少網民認為移民要面對很多現實問題，留言「高層放唔低身段做藍領過普通生活就唔好去」、「去咗英國搞唔掂返來嗰啲都唔想俾人知」、「話為咗小朋友讀書而移民好傻」。對於為了子女教育而移民，網民有不少想法，點擊睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳