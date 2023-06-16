【渣甸山百科】揀學校前先揀樓 名校簇擁渣甸山

常言道：「書中自有黃金屋。」不過今時今日香港讀書升學，揀好「黃金屋」才是讀好書的基本。所以買樓最重要講地區、地區、地區，除指升值潛力高的地段外，擁優質校網的地區亦為一眾家長心頭好。想享有寧謐清幽的居住環境，又想把握尊貴地段的升值優勢，兼坐享優質校網，則非港島東半山的渣甸山莫屬；無論是本地精英學校抑或優質國際學校，統統雲集區內，堪稱香港「校網王」。

渣甸山向來予人地靈人傑的感覺，難怪所屬校網同樣名校林立。根據教育局「統一派位」分區，渣甸山屬灣仔區12校網，網內共有15家小學參與「統一派位」，逾三分一均為家長們心水的精英名校，包括聖若瑟小學、瑪利曼小學、聖保祿天主教小學、嘉諾撒聖方濟各學校、軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），並且與傳統Band 1中學有直屬或聯繫，為子女鋪展升中之路大有幫助。

坐落名校網 政商精英輩出

聖若瑟小學直屬聖若瑟書院，當中的名人校友包括銀行家李國寶、大律師駱應淦等。瑪利曼小學直屬瑪利曼中學，畢業校友遍及政商界、藝能界，包括樂壇天后林憶蓮、「賭王」千金何超盈等。聖保祿天主教小學則直屬聖保祿中學，2021東京奧運銀牌得主何詩蓓就是畢業於此。至於嘉諾撒聖方濟各學校直屬的嘉諾撒聖方濟各書院，同樣名人輩出。

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軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）雖沒有直屬學校，但與多家頂尖Band 1中學有聯繫。例如皇仁書院，它為港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇等名人的母校；至於灣仔區內其他Band 1中學還有香港華仁書院及聖公會鄧肇堅中學等。

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滙聚高質私校 國際學校林立

當然，若不想受限於「大抽獎」，又想在區內物色優質本地教育，家長還有其他著名的私立小學可選擇，例如高主教書院（小學部）、聖保祿學校（小學部）、香港真光中學（小學部）及玫瑰崗學校（小學部）等。

傳統本地教育以外，家長在區內可有其他選擇？相信國際學校是其中一個出路，身處東半山，國際學校更是近在咫尺。渣甸山裴樂士道34號便是法國國際學校（小學部）的校址，而該校中學部距離小學僅3分鐘車程，坐落於跑馬地藍塘道。該校提供IB、IGCSE、DNB及BAC課程，另一特色是設有西班牙文、德文等外語課程供學生選擇。

邁向IB狀元之路 認識幼稚園的「哈佛」

而距離渣甸山只有約10分鐘車程的漢基國際學校，則被視為全港最頂尖的國際學校之一，皆因學生的IB成績優異。根據該校2019年的公布，該校當年參與IB考試的學生成績，平均分達38分（最高為45分），而接近4成考生更獲40分以上。在注重學業成績之餘，該校亦重視學生的藝術發展，學校經常舉辦大型音樂表演，讓學生參與演出。假如家長希望有更多國際學校選擇，亦可跨區至波老道港島中學（ESF）或山頂僑福道德瑞國際學校，兩校距離渣甸山均在15分鐘車程內，同樣方便。

萬丈高樓從地起！無論選擇哪個升學途徑，幼兒教育是最重要的學習基礎，而「香港幼稚園中的哈佛」正正坐落於渣甸春暉道9號。能吸引前律政司司長黃仁龍、前「財爺」梁錦松及「跳水王后」伏明霞、霍啟剛與郭晶晶等名人為子女報讀，究竟此校有甚麼來頭？創校44年的寶山幼兒園，據稱大部分畢業生都會升讀如聖保羅男女中學附屬小學、男拔、女拔等「神級」小學。該校採取小班教學，讓老師可觀察每個孩子的需要。在該校網頁見到的梁錦松夫婦感言便形容：「寶山的老師十分關心學生，我們的孩子很喜歡上學，都能掌握兩文三語，在德、智、體、群、美和靈命教育都有較全面的發展。」

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相信不少家長都會不惜花費重金購置名校網物業讓子女贏在起跑線，同時希望子女有更多休息時間，學習狀態更集中之餘可以發展其他興趣。而由渣甸山出發，15分鐘車程內可到達的名校就有十數間, 家長亦不需要每天為接送子女奔波，課餘有更多親子時間，陪伴子女一同成長。

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