【父親節禮物】消委會9款電鬚刨性價比評測　958元Braun評分贏貴價鬚刨

▲ 父親節送禮必睇！消委會測試9款電鬚刨，958元Braun評分更勝貴價鬚刨。

父親節快到，各位孝順仔女準備好禮物了嗎？消委會曾測試市面9款電鬚刨，售價由798至4,698元，測試發現，有900多元的手動清洗電鬚刨，表現更勝3,000多元的貴價鬚刨。

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消委會測試電鬚刨的剃鬚效果、舒適程度、方便程度、耐用程度評分。點擊下圖看9款電鬚刨測試結果：

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根據測試結果，3款備有自動清洗功能的電鬚刨均獲4星總評，「Braun 9465cc」以4.5粒星排榜首，不過價格同樣是9款電鬚刨中最高，售4,698元。

至於手動清洗的電鬚刨，有兩款同樣獲4.5粒星評分，分別是「Braun 50-B1200s」及「飛利浦 Philips SP9820/12」，而「Braun 50-B1200s」售價為958元，比同樣4.5粒星評分的「飛利浦 Philips SP9820/12」便宜2,000元，評分表現更比3,000多元的手動清洗電鬚刨好。

消委會提醒，適當清理可以延長電鬚刨壽命，包括按說明書更換刀網等。而剃過長的鬍鬚時，可考慮先用修髮器收短，再用鬚刨刀頭剃去餘下的鬚頭，效果更佳及更省時，並定期替刀頭及修髮器加入潤滑油，操作會更順暢。

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責任編輯：羅嘉欣