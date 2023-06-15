  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 20:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節禮物】消委會9款電鬚刨性價比評測　958元Braun評分贏貴價鬚刨

食用安全 19:14 2023/06/15

分享：

分享：

熱門 父親節 隱門 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

父親節送禮必睇！消委會測試9款電鬚刨，958元Braun評分更勝貴價鬚刨。

父親節快到，各位孝順仔女準備好禮物了嗎？消委會曾測試市面9款電鬚刨，售價由798至4,698元，測試發現，有900多元的手動清洗電鬚刨，表現更勝3,000多元的貴價鬚刨。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】突破輪椅限制大學畢業搵工卻碰壁　肌萎患者：最想尋獲長工證明能力

消委會測試電鬚刨的剃鬚效果、舒適程度、方便程度、耐用程度評分。點擊下圖看9款電鬚刨測試結果：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

根據測試結果，3款備有自動清洗功能的電鬚刨均獲4星總評，「Braun 9465cc」以4.5粒星排榜首，不過價格同樣是9款電鬚刨中最高，售4,698元。

至於手動清洗的電鬚刨，有兩款同樣獲4.5粒星評分，分別是「Braun 50-B1200s」及「飛利浦 Philips SP9820/12」，而「Braun 50-B1200s」售價為958元，比同樣4.5粒星評分的「飛利浦 Philips SP9820/12」便宜2,000元，評分表現更比3,000多元的手動清洗電鬚刨好。

消委會提醒，適當清理可以延長電鬚刨壽命，包括按說明書更換刀網等。而剃過長的鬍鬚時，可考慮先用修髮器收短，再用鬚刨刀頭剃去餘下的鬚頭，效果更佳及更省時，並定期替刀頭及修髮器加入潤滑油，操作會更順暢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜
今日 11:19
【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單

你可能感興趣

【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜
今日 11:19
【消委會測試】4款循環扇獲4星半總評　「德國卓爾」送風量高夠寧靜
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
健康問題 食用安全 消委會 父親節 家品 家電 科技產品 Philips

最高瀏覽

【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
13:35 2023/06/14
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親
11:02 2023/06/14
《中國好聲音》亞軍張恆遠病逝終年36歲　去年才結婚生子當父親