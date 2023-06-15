【SEN學童】提升讀寫障礙孩子學習動機　可善用免費遊戲App邊玩邊學中文

▲ 家有讀寫障礙孩子，家長可善用免費遊戲App邊玩邊學，提升小朋友的學習動機。

「睇YouTube，玩ipad佢就好專心，一叫佢溫默書抄生字就走咗去! 」

不少家長都有以上煩惱 — 孩子智力正常，可以跟你談天說地，但一碰到文字，他們就提不起勁，學過的字詞又會經常「過目即忘」，學習過程充滿挫敗感，孩子平日自然施展渾身解數逃避學習，令一眾家長十分頭痛。

要重拾孩子的學習動機，家長要投其所好，才不至於天天「拉牛上樹」，上演一場場的搏鬥。電子學習是現今教育的大趨勢，透過多感官的學習資源（如文字、圖片、聲音、動畫等），幫助學習者更直接及有趣地獲取學習知識，例如電子書及電子互動小遊戲等，既能打破中文學習的刻板形象，亦可協助孩子閱讀和認字。

針對讀寫障礙學童的限制，如閱讀文字較慢、掌握字形結構，句法運用和視覺空間感較弱等，協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃 (下稱「吾讀吾識」)推出一站式的網上資源、遊戲平台和視聽圖書應用程式，利用不同的遊戲和互動元素，針對性地訓練字型結構等文字相關範疇，方便家長在家輕鬆引導孩子學習。

除了訓練，家長亦可以利用網上平台的「聽說讀寫初步檢核系統」作為導向，按子女的年齡及表現較弱的範疇，度身訂做一系列的遊戲組合，減少抄寫量之餘，更能透過營造打機闖關的氣氛，鼓勵讀寫障礙孩子挑戰難度，務求善用「玩」的每一刻，令孩子邊玩邊學習語文，建立學習中文的信心。

以下是協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃的三大互動特色︰

1. 吾玩吾識語文天地網上遊戲平台

遊戲平台包含六大園區，包括30個互動遊戲, 以有趣的遊戲訓練孩子與語文學習相關的認知技能，如語音記憶、字型結構和句子運用等。

2. 童心同讀AR視聽圖書

童心同讀內每本圖書也有針對目標「部首」及「語素」而設的互動小遊戲，協助孩子提升此兩大範疇的能力。家長可以利用智能手機/平板電腦掃瞄圖書封面，進行「認字遊戲」及「我問你答」，增強孩子的詞彙/聆聽理解的能力，並提升對閱讀的興趣。

3. 3D全字動

當家長與孩子溫習字詞時，可利用3D全字動的功能，再透過掃瞄子女所寫的文字，讓字變得立體，甚至能「360度彈跳」，提升孩子的認字量之餘，亦能增加趣味，大大提升孩子溫習默書的動機。

家長可下載《童心同讀》應用程式配合伴讀，與孩子進行「AR認字遊戲」及「我問你答」聆聽理解遊戲，提升孩子的閱讀興趣、增強聆聽理解能力及促進詞彙發展。圖書設有電子版，家長可於網上下載︰【按此】

協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃

由香港賽馬會慈善信託基金捐助，為期3年的協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃已於2020年8月順利展開，目的為幼兒園至初小在讀寫方面有潛在困難或已診斷爲讀寫困難的學童、家長和教師擫供支援。計劃定期舉行由教育心理學家及資深特殊教育導師設計的「多感官學習法」家長/專業人員培訓工作坊，有興趣的家長或教師可以留意報名參加。網址：https://jc-ireadilearn.heephong.org/ 查詢：3899 4120 或 WhatsApp 6732 7312

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