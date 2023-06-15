【視覺藝術展】中小學視藝作品周三揭幕　500多件展品供市民免費入場參觀

▲ 今年大會共收到超過3300件作品，來自350多間學校，共選出約500份作品展出。（FB圖片）

全港中小學藝術界年度盛事「學生視覺藝術作品展」已於周三（14日）開幕，今日（15日）起至本月26日在香港大會堂展出，供市民免費入場參觀。

展覽至今已舉辦40多年，今次展覽有382間學校共提交3,300多件作品，包括繪畫、書法、版畫、雕塑及媒體藝術等，再由評審小組選出500多件作品展出。

教育局局長蔡若蓮及副局長施俊輝今日分別在社交媒體發文，蔡若蓮表示，為配合近年《施政報告》積極推動發展藝術科技，展覽特設數碼藝術專區，展出數碼藝術比賽，包括「美好時光」及「『全息圖』數碼影像設計比賽」得獎作品及入圍作品，展示STEAM教育成果；另設「媒體創作大獎」，表揚在媒體藝術創作表現優秀的學生；「『英詩再現』藝術比賽」獲獎作品亦會展出，反映學生跨課程的學習成果。

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蔡若蓮指，展覽充分展示同學用心學習的結晶，喜見他們從欣賞古今中外的藝術品中獲得啟發，創作出跨時代、跨文化作品，期望同學能在創作中獲得寶貴經驗，為香港藝術界注入新動力。

施俊輝則說，教育局致力推行立根於中華文化的價值觀教育，促進全人發展，從展品可見，同學在創作中充分展現了正面價值觀和態度，例如關愛家人、愛護生命、從日常生活中感受中華文化及保育等，正好呼應「仁愛」的中華傳統文化，盼望這些正面價值觀和態度可以在同學心中聚沙成塔，使他們更加珍視傳統文化，成為有質素的新一代。

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責任編輯：解青羽