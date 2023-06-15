【製毒工場】販毒集團租啟德私樓單位製霹靂可卡因　警檢值390萬元毒品拘27歲男

▲ 東九龍總區特別職務隊督察姚新燊。(黃傑偉攝)

警方東九龍警總區特別職務隊響應「雷霆2023亅行動針對打擊有組織罪案及三合會收入來源，根據線報及經深入調查後，於6月14日在啟德區一私人住宅單位拘捕一名27歲男子，涉嫌「製造危險藥物」。行動中，警方檢獲2.3公斤懷疑可卡因、800克懷疑霹靂可卡因及一批製毒工具，總值港幣390萬。

東九龍總區特別職務隊督察姚新燊指，警方於5月份，根據線報及深入調查，相信有販毒集團租用位於啟德一私人屋苑用作製毒及分銷中心。經3星期調查後，警方於昨日(14日)展開拘捕行動，突擊搜查啟德一私人住宅單位，在單位內發現一名27歲報稱無業本地男子，並在單位檢獲2.3公斤懷疑可卡因及800克懷疑霹靂可卡因，市值390萬元，行動中檢獲一批製毒及包裝工具。探員隨即以製毒拘捕男子。調查仍然持續，不排除會有更多人被捕。上址單位232呎開放式，被捕男子由1月開始租用上址單位用作製毒及分銷中心，相信製成毒品後分銷往東九龍。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

警方提醒業主，要留意租客租用單位目的及背景。並強調任何場所持有人容許單位用作製毒及販毒即屬違法，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁15年。警方重申，製毒及販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉