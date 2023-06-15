【威院醫療事故】楊超發：缺強心藥尤如缺氧後果嚴重　謝鴻興指需檢視為何未發現病人維生指數下降 　

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兒科醫生謝鴻興表示，這名早產的初生嬰兒本身已存在多項相當高的風險因素，即使不是有心臟問題亦有機會受感染，存活機會不高，而這次事故則可能加快他其死亡的機會。謝鴻興表示，輸注管儀器響起警報，可能是因為於不正常的使用狀態下增壓所致；不過更重要的是，這類於深切治療部接受監察的幼童，應有儀器監察維生指數。

他指，如幼童未有得到輸注藥物，維生指數應會逐步下降，需檢視為何未有發現這個情況。他稱，過往曾遇過有醫護因監察儀器響號的頻率太密，而索性關掉，不過目前難以判斷今次為何未有及時發現。

凌晨時份護士當值人數較少，會否是導致事故發生的原因之一?謝鴻興認為，可能是部分原因，不過即使人數足夠，如果護士不懂得處理亦有可能導致問題。他表示，今次事故料是一系列問題所致，醫管局需從「排版」紀錄，檢視問題所在。

另一名兒科醫生楊超發就表示，。他說，嬰幼兒使用的藥物劑量需要十分精準，若要用強心藥物，顯示本身病情嚴重。他指，幼童沒有輸注強心藥，就如同需接受氧氣治療的病人缺氧一般，「唔比一分鐘面都可以黑哂。」他指，暫時未知道事故發生的原因，是醫護注射藥物的時候發生，抑或儀器本身有問題。不過正常而言，這類情況較差的幼童應獲密切監察，注射程序應有兩名護士檢查，而注射後半小時，亦應留意病人的狀態，「就好似注射新冠疫苗咁樣」

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記者：陳展棋



