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【威院醫療事故】公院醫生：按正常程序須檢查輸液管是否暢通　幼童輸注藥物份量少儀器或未及響警報

社會 20:56 2023/06/15

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(網上會議截圖)

威爾斯醫院發生嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟問題的早產嬰兒，接受輸注強心藥物期間，輸注管的活栓沒有開啓，阻礙藥物輸注，輸注儀器50分鐘後響起警報，嬰兒最終離世。

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生方乃聰今(15日)表示，醫護人員平常輸藥的程序中，需要「三核五檢」，包括在輸液途中，需要檢查輸液管道是否暢通。注射藥物的過程中，會有兩名護士作複檢。而按深切治療部的準則而言，醫護人員會每一小時檢查病人的維生指數一次。

被問到每一小時檢查維生指數一次是否不夠頻密。方乃聰表示，這個做法已相當頻密，亦較其他病房一小時四次的監察次數更頻密，而病房的監察儀器亦會無間斷作監視。他表示，是次事件中護士發現嬰兒需要更改藥物的程序，証明監察維生指數的儀器運作正常，不過就未有解釋為何病人「斷藥」後，維生儀器未能發現。

方乃聰指，嬰兒輸注藥物的份量較成人少很多，成人輸注強心藥可能需要80-100mg份量，幼童則可能少於1mg，肉眼難以發現，而今次事件中相信已用到提供予幼童的輸注儀器，但「警報器未必好快做得到」，醫管局會再檢視。

他表示，貝體事故成因需交由根源分析委員會及死因庭再分析。

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記者：陳展棋

 

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