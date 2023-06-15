【支持港隊】工商銀行續贊助港協暨奧委會　支持港將出征亞運及奧運

▲ 中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干（右二）及港協暨奧委會會長霍震霆先生（左二）簽訂合作備忘錄，並由港協暨奧委會副會長兼杭州亞運會中國香港代表團團長霍啟剛先生（右一）及全新港隊吉祥物「堅仔」擔任見證。

中國工商銀行（亞洲）今日(15日)與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會簽訂合作備忘錄，正式成為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，全力支持香港運動員出戰12項國際賽事，並借助工銀集團龐大網絡及豐富資源，為運動健兒及隨行人員提供暢通無阻、便捷優質的跨境金融服務。中國工商銀行（亞洲）繼東京2020奧運會後，再次成為中國香港代表團獨家金融機構夥伴，支持香港運動員出征今年杭州亞運會及巴黎2024奧運會等世界級運動賽事。

中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干表示，中國工商銀行（亞洲）非常榮幸與港協暨奧委會簽訂合作備忘錄，成為中國香港代表團戰略合作夥伴，展現本行一直積極支持香港體育事業發展並不斷提高專業水平的意願及舉措，並祝願中國香港代表團在杭州亞運會在內的一眾賽事中盡展所長。

中國工商銀行（亞洲）將贊助香港運動員出戰中國杭州亞運會、法國巴黎奧運會、意大利米蘭冬季奧運會、日本愛知·名古屋亞運會等12項國際賽事。此外，中國工商銀行（亞洲）亦將聯同港協暨奧委會，以及其他本港體育協會推出一系列體育交流活動。

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