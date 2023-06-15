【杭州亞運】港隊派逾800運動員參賽歷來最大規模　吉祥物「堅仔」 同日出爐

▲ 吉祥物「堅仔」以獅子為藍本。

距離杭州亞運會揭幕尚餘100天，港協暨奧委會副會長、杭州亞運會中國香港代表團團長霍啟剛表示，港隊今屆將會派出歷來最大規模的代表團參賽，預計超過800名運動員參賽，團隊整體人數超過1200人，相信運動員會取得佳績。

杭州亞運將於2023年9月23日至10月8日舉行，設游泳、射箭、田徑、羽毛球、棒壘球、籃球、拳擊等合共40個大項，61個分項，15個比賽日預計會決出482枚金牌。中國香‍港代表團預計將派出860多名運動員參賽，整個團隊超過1,200人，是歷屆亞運會最大規模隊伍。

另外，港協暨奧委會今日(15日)亦公布香港代表團的全新吉祥物「堅仔」，以獅子為造型，代表擁有獅子山精神的基因，與香港運動員一樣，擁有堅毅拼搏的精神，以積極樂觀的態‍度面對不同挑戰，不輕言放棄。

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港協暨奧委會去年與香港知專設計學院合作，邀請學生以「支持香港運動員出戰杭州亞運」作為主題，最後由21歲的傳意設計系廣告設計高級文憑學生潘祖瑩的「堅仔」設計勝出。潘祖瑩表示，獅子山是香港的地標，亦代表家傳戶‍曉的「獅子山精神」，所以以獅子作為設計藍本，「為了呈現『堅仔』的獨特之處，他的頭髮以石頭的形態展現，予人感覺『硬淨』，而不是毛茸茸和鬆散的，就像獅子山的石頭一樣堅硬，正好與運動員堅毅的精神相呼應。」

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責任編輯：蘇文軒