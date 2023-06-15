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【公務員】港府與國家行政學院簽署高層公務員培訓協議

政治 22:40 2023/06/15

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特區政府與國家行政學院簽署高層首長級公務員課程協議書。（李家超fb圖片）

特首李家超今日與國家行政學院副院長謝春濤會面，見證公務員事務局，與國家行政學院簽署「高層首長級公務員國家事務研修課程協議書」。李家超指，公務員要有效地履行職務，必須了解國家。

李家超指，專設研修課程的目的，是加深學員對國家治國理政方針的認識，對中央體制和重要政策制定的了解，以及加強學員與內地高級官員的溝通聯絡和交流。

謝春濤應邀出席由公務員事務局舉辦的講座，並以《中國共產黨與中華民族偉大復興》為題主講，約350名高級官員，包括司局長等政治委任官員、常任秘書長、部門首長及其他高層首長級人員出席。李家超講座上提到，公務員隊伍是香港特區治理體系中的重要部分，肩負貫徹落實「一國兩制」和支持特區政府施政的責任。他指公務員要有效地履行職務，必須了解國家，並充分認識中國共產黨在國家中的領導地位和使命。

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責任編輯：戴朗希

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