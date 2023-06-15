【最佳學校】引入海藻養殖教育項目　港灣學校入圍「世界最佳學校獎」　

▲ 鴨脷洲港灣學校入圍2023年「世界最佳學校獎」下的最佳環境行動學校獎十強。（受訪者提供）

位於鴨脷洲的國際學校港灣學校（The Harbour School），憑着早前展開的海藻養殖教育項目，入圍2023年「世界最佳學校獎」（World’s Best School Prizes）下的最佳環境行動學校獎十強，亦是香港唯一一間入圍學校。

世界最佳學校獎是由新冠疫情下多國教育工作者組成的教育組織「T4教育」（T4 Education），與多個基金會及跨國公司共同創立。全球學者、教育工作者及非政府組織等組成的評審學院，從5個範疇，包括社區合作、環保行動、創新、克服困境和健康生活支持，各選出10間學校，以嘉許世界各地學校為培育下一代發揮關鍵作用，以及尤其在新冠疫情後，學校為社會進步所作的重大努力。獎項於去年首度設立，目的是為了分享學校實踐經驗予學界，改善學生生活，並真正改變社區，最後勝出5間學校可瓜分25萬美元獎金。

▲ 港灣學校早前展開海藻養殖項目，師生共同參與。（受訪者提供）

雖然本港四面環海，但海藻養殖並不普遍，港灣學校最近展開一項海藻養殖項目，向學生和社區介紹和教育這種可持續水產養殖，獲讚揚引入了一個非常簡單而具潛力的革命性解決方案，有望推動海洋可持續性、應對氣候變化和實現聯合國可持續發展目標。該校擁有名為海洋科學中心的研究和教育設施，以及一艘名為「黑海豚」的50呎長帆船，讓學生在廣闊水域進行實地考察，以研究本地海洋生物和海洋。大型藻類能改善海水水質、增加生物多樣性、通過光合作用從大氣中產生氧氣和吸收二氧化碳，在應對氣候變化和促進海洋可持續性方面發揮極重要作用。

港灣學校海藻教育項目始於聯絡世界各地海藻專家，獲對方支持項目並提供意見，學校亦為學生製定教學計劃，包括多次到附近海域參觀、為搜索海藻潛在地點進行初步考察和收集海藻樣本，各級學生均有機會學習海藻知識，部分學生更進行了水族箱實驗，其中8年級學生帶頭在學校創客空間建造養殖場。該校在去年8月更獲得環境及自然保育基金約1萬美元一次性撥款，以啟動學生和公眾項目，此項目被形容為學校與本地和國際社區之間，發揮交叉合作和協同作用，為學生提供了實踐學習體驗，並對教育和園境產生積極作用。

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責任編輯：馮琪雅