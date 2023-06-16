【天氣報告】天文台發出黃色暴雨警告　短期內香港廣泛地區或受大雨影響

▲ 短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（資料圖片）

天文台今早（16日）8時55分發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。今日天氣大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

【09:40】天文台發出黃色暴雨警告

天文台在上午9時40分發出黃色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早部分地區錄得超過10毫米雨量。

天文台展望，一道低壓槽會在今明兩日在廣東沿岸及南海北部徘徊，該區間中有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下週初移入內陸，同時華南沿岸受西南氣流影響，該區天氣炎熱，但仍有幾陣驟雨。明日（17日）初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，隨後一兩日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。

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記者：黃穎津