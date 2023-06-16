【工人辛酸】放工時間搭港鐵遭乘客嫌棄　地盤工慨嘆︰個個見到都好似撞鬼咁

▲ 有地盤工放工時間搭港鐵遭乘客嫌棄。

天氣炎熱，在戶外工作的人士尤其辛苦，少不免大汗疊細汗。一名地盤工日前在社交媒體指，他放工時間搭港鐵遭乘客嫌棄，對他避之則吉，令他感到無奈又不忿。

該名地盤工本周二（13日）在「香港討論區」，以「地盤佬應否搭地鐵？」為題發帖，直言「自問都盡量唔會行去人群中」，不過放工時間搭港鐵一定人多擠迫。他講述乘客當時的反應︰

個個見到都好似撞鬼咁行到幾丈遠，OK都無問題嘅，但仲要擺個死人嫌棄樣出嚟。

他不滿被乘客歧視般，憤然表示「我想講你住緊層樓分分鐘我有份起㗎，阿姐！」

最新影片︰

網民批狗眼看人低

不少網民為他感到不值，批評有些人總是狗眼看人低，表示「食晏都有見過有呢啲情況」、「無呢啲工人做辛苦工，住都無得住呀」、「我自己都係地盤工人，但有啲人真係不知所謂」。有設計師亦表示，曾到地盤跟進度後，「成身塵都會俾人白鴿眼」。

有網民提出「地盤有冇得沖涼換衫？」，有人回應個別地盤有得沖涼換衫，但多數都沒有。即使放工可以換衫，但午飯時間就難以避免。有網民為地盤工平反︰

我本身做開Site office，我見大部分師傅都沖涼後先去搭車，但而家好多盤都不提供設備沖涼，這不能怪師傅。

一位網民分享，朋友也是地盤工，他放工後一起外出，已沖涼換衫，形容他「好乾淨，一啲味都冇」。可是網民從不問他有關沖涼的問題，只因「怕佢誤會咗我嘅說話，以為我話佢唔乾淨」。另有網民覺得這並非歧視，只是現在天氣炎熱，「如果你隔離有個臭到嘔嘅人，俾邊個都會行開啲啦」。

點擊睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳