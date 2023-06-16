【校園欺凌】中學廁所內遭4同學圍毆丟水桶　受害男生不敢反抗雙手護頭抽泣

▲ 受害男生遭拳打腳踢仍不敢反抗。

校園欺凌隨時對受害學生造成一生磨滅不了的陰霾。近日網上瘋傳一段校園欺凌影片，馬來西亞一間中學的男廁內，一名學生遭4名同學輪流拳打腳踢，甚至被人以水桶丟擲，受害學生全程不敢反抗，只以雙手護頭。

最新影片：

據《光華網》報道，馬來西亞太平市一間中學校園發生欺凌事件，曝光的影片長59秒，有4名男學生對一名學生施暴，包括拍打其頭部、飛腿狂踢，甚至拿起水桶和水盆，用力擲向受害學生。他們全程又打又罵，惟受害學生一直沒有反抗求救，只以雙手護著頭部，不停抽泣。

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此外，欺凌者在歐打受害人時，曾以華語辱罵對方，但由於音質欠佳，內容無法聽清楚。事件曝光後震驚當地，不少網民紛紛斥責欺凌行為，要求嚴懲施暴的學生，又認為如今學校不再是安全的地方。

目前仍未確定影片拍攝時間，以及在哪間學校發生，針對此事，太平市數間學校負責人接受媒體查詢時，異口同聲否認為涉事學校，警方則表示，目前未有人針對此事報案，但當局已展開調查。

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責任編輯︰王明芳