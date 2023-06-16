【為善最樂】銀杏館推愛心粽子認購轉贈行動　讓貧困人士得嘗佳節人情味【內附連結】

▲ 銀杏館今年繼續發起Love Project 2023 愛心粽子認購轉贈大行動，為有需要人士感受節日溫馨，讓有困難人士都能夠在佳節中嘗到人、情、味，一份心意，一份祝福。

下周四（6月22日）就是端午節，在這些中國傳統節日，一般來說，都會一家團聚，吃個飯，品嘗一下節日傳統食品，但是對於貧窮的獨居長者、基層單親家庭等眾多弱勢社群，在百物騰貴的香港，即使用大半天疊起一車人一樣高的紙皮，也換不來一巴掌大的粽子，一個粽子，都可能是奢侈品。

社企銀杏館一向以關顧弱勢社群為宗旨，努力將愛心延續，今年繼續發起Love Project 2023 愛心粽子認購轉贈大行動，為有需要人士感受節日溫馨，讓有困難人士都能夠在佳節中嘗到人、情、味，一份心意，一份祝福。

銀杏館呼籲公眾以 $28 購買一隻「愛心樂活粽」（數量多多益善），此外，還可選擇認購愛心足料靚湯及愛心幸福飯盒（每份$38）或愛心飯盒連湯+愛心樂活粽（每份$66），六月份，所有大家認購的愛心粽子/飯盒，該館將與各義工轉贈到全港的弱勢社群。派發「愛心粽子」的活動，將透過該館 fb 向公眾分享與匯報。

受惠對象不設年齡限制，主要包括長者、露宿者、綜援家庭、貧弱人士、劏房戶、弱能人士、少數族裔人士……有需要的弱勢社群或街坊，亦可透過社福機構、NGO或該館提出申請。

銀杏館製作的「樂活粽」，為無糯米的健康粽，由燕麥、薏仁、小米、珍珠米、南瓜及銀杏等足十種豐富材料製成，無糯米、無添加防腐劑、無添加味精、真空包裝，做出來的粽子更加健康，特別適合長者享用。

按此可認購愛心樂活粽/愛心飯盒

查詢：82093088

編輯：葉翠華