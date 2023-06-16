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【樂壇天后】鄭欣宜 「失蹤」兩個月疑因戀情告急　Joyce惹怒公司被掟入「雪櫃」

娛樂 11:44 2023/06/16

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鄭欣宜（Joyce）疑因戀情告急致「失蹤」兩個月。

鄭欣宜（Joyce）在3月開個唱後，在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」成大贏家，可是她均「失蹤」沒有出席頒獎禮，甚至連個人IG自4月26日之後也再沒有更新。

昨日（6月15日），Joyce的經理人林珊珊回覆媒體承認指，欣宜身體出現了狀況，但不肯透露病情。

不過，有消息指「療傷之中」的Joyce是戀情告急，「失蹤」為箍緊身為花店老闆的男友Derek。

鄭欣宜突然「失蹤」兩個月　經理人林珊珊親證Joyce身體出問題

拍拖大過天？

Joyce所屬唱片公司指她因身體不適而缺席港台及ViuTV的頒獎禮，有指Joyce的經理人、化妝師及舞蹈員在港台頒獎禮舉行當日，早已抵達現場做準備，主角Joyce是大玩「臨時甩底」。

至於Joyce何解會「甩底」未有現身港台頒獎禮？有指Joyce在頒獎禮舉行當日與男友Derek感情生變，唱片公司同事落力氹她開心，可惜事與願違，變成Joyce與公司同事嘈交，就決定Joyce缺席頒獎禮。

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遭公司掟入「雪櫃」？

實行「拍拖第一」、把事業拋諸腦後的Joyce，缺席頒獎禮一事惹怒公司，以「雪藏」來懲罰她。

林珊珊在昨日只有交代Joyce的身體情況：「的確係病咗，療傷之中。」林珊珊並表示希望大家給予Joyce時間，強調：「其他細節不再透露。」

Joyce已穩坐樂壇天后之位。（IG圖片）

Joyce的真命天子

Joyce的男友Derek現年38歲，是花店The Floristry老闆、曾到英國留學，更有養斑點狗，與Joyce可謂十分投緣。

據知Joyce在上月底，與男友、外籍髮型師Benjamin現身日本主題樂園，慶生之餘似乎也是「箍煲之旅」！

去年2月初，Joyce亦背著The Floristry的tote bag拍照，發文表示「 This wild heart never stops 」似乎當時已經與Derek蜜運當中。

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另外，Joyce與Benjamin的緋聞傳了好幾年，二人不時在社交平台上有互動，而且相片中的舉止親暱，儼如一對熱戀中的情侶。

在今年4月26日，Joyce上載與Benjamin在酒店內的合照，隨即惹來公開關係之說。相中的Joyce與Benjamin同樣露出「雙下巴」，自然又可愛。二人分別欣宜揹住對方，男方更直接把手放在Joyce的胸前，未有半點避忌呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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