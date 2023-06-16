【離奇命案】66歲婦人陳屍家中客廳流出屍水　丈夫伴屍2周以為妻在休息：等她爬起來

▲ 66歲台婦陳屍家中客廳流出屍水，丈夫竟以為妻子在休息。（示意圖）

台灣新北市發生一宗離奇伴屍案。當地警方昨日近傍晚時分，接報一名女子報案，指自己的妹妹疑似在家中身亡。警方前往現場查看，發現單位內有一名66歲女子陳屍客廳，全身發脹兼有屍水流出。而與女死者同住的丈夫竟稱，以為妻子「會自己爬起來」。女死者的死因有待進一步釐清，而警方估計死者丈夫已伴屍兩星期。

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綜合台媒報道，台灣新北市新店警方昨日（15日）傍晚約5時，接獲一名劉姓女子報案。劉婦指，自己突然接到69歲的妹夫許男致電求助，表示其66歲的妻子已有很幾天沒有醒來。劉婦於是報警處理。

警方到場後，發現66歲的劉姓女死者伏屍家中客廳，屍體嚴重腫脹發黑，並有屍水流出。丈夫許男向警方表示，本月1日就發現妻子從客廳的椅子上摔下來，認為妻子只是身體不適，伏在地上休息，「以為她會爬起來」，直到昨天下午才驚覺有異，因此才致電向姨子求助。

報道指出，死者劉婦與許姓丈夫膝下無兒，退休後同住在新北市新店一個大樓單位，相依為命。劉婦本身有乳癌、高血壓等病史，而許男的精神狀況屬正常。警方其後到現場採證，估計劉婦已死亡近兩星期，由於屍體已嚴重腫脹，確切死因有待進一步釐清。

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責任編輯：羅嘉欣