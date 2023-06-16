【第尾變第一】父母離婚打擊一度輟學 窮少年苦讀從包尾到級一考入台大

▲ 廖恒昕感恩遇上好老師。

有志者事竟成！一名宜蘭高中的少年廖恒昕，國中時期曾輟學，會考成績不理想，上高中後，決心重新開始好好讀書，憑着他的努力，不但由考第尾變考第一，更拿到「全勤獎」，並獲台灣大學農業經濟系錄取，其奮鬥故事相當勵志。眾所周知，台大很難考入，廖恒昕就讀的國立宜蘭高中308人中，只有6人獲台大錄取。

據台灣傳媒報道，廖恒昕自小家境清貧，小五時因父母離婚，令他缺乏自信，更不敢面對同學，為了逃避上學，國中時一度輟學，後來哥哥不斷鼓勵他，令他重拾學習信心，準備會考，可惜成績不理想，僅3B1C，最終輾轉入到哥哥就讀的宜蘭中學，兩兄弟一起唸書。

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換了新環境後，廖恒昕亦放下心結，他覺得反正現在的同學又不認識自己，一切都能重新開始。但因為曾輟學，沒有學科基礎的他，連數學常用的「切線」都不懂，但家中經濟條件又不夠支付補習費，他惟有甚麼都靠自己，他先把陌生的名詞記下來，回家逐個查，慢慢一樣一樣搞清楚，不明白就向老師發問。

感謝老師循循善誘

廖恒昕感恩碰到好老師，他說初時連學科常識也不懂，但老師會耐心解釋，令他從「沒有一科及格」慢慢爬到班級第一︰

我能考上，9成功勞要感謝老師。

廖恒昕表示台大6月14日放榜，當日哥哥得知弟弟考入台大後，比他還高興，心情興奮至極，媽媽亦感到很驕傲，把喜訊分享給親友。

他說台大資源豐富，所以不會為自己設限，希望能輔修或雙主修，多去旁聽別的課堂；他鼓勵家境困難的學弟妹不要放棄理想︰「還是要拚拚看」，因為拚了才機會成功。

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