【錶迷福音】勞力士百達翡麗高價回落　手錶達人盤點升值潛力最強手錶

▲ 百達翡翠海底探險家系列5168G-010手錶，因量少，導致價格不斷攀升，全新錶的目前身價約70萬。

如要數最具升值潛力、投資回報率高的手錶品牌，相信非勞力士及百達翡麗莫屬。手錶達人林冠勤指出，這兩大殿堂級品牌的熱炒款式，價格最近已由歷史巔峰回落，對於一直想入手的錶迷來說，或許是一個難得的好機會。

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熱愛收藏名錶的林冠勤（Felix），喜歡鑽研手錶歷史及工藝技術，也經常密切關注手錶的市場價格及升值潛力。他對手錶熱衷的程度是，自己成立了一個手錶專屬的網站「錶神 WatchGod」，為同道中人免費提供一個價格緊貼本地市場、資訊一目了然的平台，並首創「一鍵報價」的放錶神器。

Felix笑言：「錶迷都是三心兩意，想戴這隻，又想戴那隻。而玩得錶的都要看價錢，所以希望方便大家容易找到自己心頭好的最新資訊，包括價格走勢、可信賴的錶店等。」

最保值的四大奢華品牌

Felix表示，手錶的升值能力視乎稀有度、出產年份、停產日期及顏色等，如有名人加持，升值潛力更看高一線。現時市場上最保值的，其實只有三至四個品牌。

「第一個品牌是勞力士（Rolex），該品牌差不多95%的產品都有相對穩定的保值性，即使在二手市場放售，也鮮有貶值；第二個品牌就是百達翡麗（Patek Philippe），該品牌的熱門款式也有較高的投資價值；而愛彼錶（Audemars Piguet）的部分款式，如皇家橡樹系列15500ST自動上鍊腕錶；以及江詩丹頓（Vacheron Constantin）部分款式，如縱橫四海系列的藍面精鋼腕錶5500V/110A，都有不錯的升值潛力。」

錶迷們尋覓不同的聖杯級手錶

每個錶迷在不同時期，都尋覓著不同的聖杯級手錶(Grail watch)，Felix也不例外。他目前的grail watch是勞力士GMT-Master II 126720VTNR「雪碧」，是品牌少有的左冠錶。「由於其稀有度，在2022年3月剛推出時，旋即成為討論焦點，當時定價為$8萬7千，及後高炒至30萬，不過這熱度沒有持續很久，現時已下滑至約16萬，是個不錯的入手時機。」

Felix第二隻grail watch是百達翡麗Aquanaut系列的5168G，是一枚白金Jumbo男式腕錶（錶殼直徑42.2毫米），它配搭了較受矚目的卡其綠色錶盤及錶帶，2019年的官方定價為35萬3千。「PP的5168G可謂一錶難求，通常要德高望重的VIP才有機會訂到。它曾經炒高至100萬，現時從錶神的網站看到，價格已經回落至66萬至71萬，值得入手。」

最後，Felix溫馨提示，雖然現在是入手一些奢華手錶的好時機，不過還是宜選擇可靠的平台和錶店，以減低受騙的風險。其平台「錶神」所列出的錶店，全部都經過他們嚴謹的實地及網上查證程序，讓錶迷們都可放心交易，實現尋獲grail watch的夢想。

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責任編輯︰陳珈希