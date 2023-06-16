【大劉兒子】甘比10歲兒子劉仲學激罕曝光　設計桌遊學做生意：慶幸有家人鼓勵

▲ 大劉同仔女一齊試玩，親子樂畫面好溫馨。

華人置業集團管理之商場皇室堡將於7月3日至16日舉行《WINDSOR Board Game Party》，帶來多款好玩的益智桌上遊戲。

當中場內將首賣由「大劉」劉鑾雄的兒子劉仲學初次設計的桌上遊戲《Arctic Party》，勢成全場焦點。

「甘比」陳凱韻與大劉育有兩女一子，分別為：劉秀樺（ Josephine，14歲）、劉仲學（ Joseph Junior，10歲）、劉秀兒（Josie，5）歲），當中劉秀樺近年較多露面，劉仲學及劉秀兒極少公開他們樣貌。

不過今次為宣傳《Arctic Party》，極罕公開劉仲學露正面，而且還有大劉與3個子女玩桌上遊戲的溫馨場面曝光。

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▲ 劉仲學跟爸爸大劉學做生意，年紀輕輕非常叻仔。

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活動費用全免

其實是次《WINDSOR Board Game Party》活動分為「桌上遊戲市集」及「桌上遊戲限定活動」兩大部分。

前者的參與單位陣容鼎盛，包括「Jiuga Games」、「童創文化」、「Birdsnk」、「Time2Play」、「桌遊學苑」、「點子啟發」、「正派遊戲」及「YWCA 女青及一擊入魂」，合共售賣數十款精選桌上遊戲，滿足不同玩家的需求。

至於「桌上遊戲限定活動」則包括桌上遊戲體驗活動、STEM 工作坊、新書發布會及講座等，並且有桌上遊戲模特兒和可愛的小朋友為場內玩家打氣。所有活動費用全免，歡迎公眾參與。

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收益作慈善

當中的焦點，絕對是由劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》。這款桌上遊戲以全球暖化和環保作主題，結合了刺激的對戰和有趣的玩法，旨在提高玩家對環境議題的關注，故場內的桌上遊戲體驗活動亦將主打這款遊戲。

作為「BJ Games」的創業作品，劉仲學對《Arctic Party》充滿信心，並且承諾將有關收益全數撥捐慈善用途。

皇室堡亦特別配合《WINDSOR Board Game Party》推出消費獎賞活動。只要在「桌上遊戲市集」或場內任何商戶以電子貨幣消費滿 1,000 港元，即可在顧客服務中心免費換領荷花親子 100 港元現金券 1 張。名額共 500 個，先到先得，換完即止。

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甘比：欣賞年青人追夢

集團行政總裁陳凱韻表示：「玩桌上遊戲能夠鍛鍊智商及情商，值得大力推廣，希望大家來到皇室堡這個桌上遊戲派對都玩得高興及滿載而歸。此外，我十分欣賞年青人發揮創意及追求夢想，並樂意提供幫助。如果大家有新穎及富教育意義的主意，例如像劉仲學般推出以環保作主題的桌上遊戲，請隨時與我們聯絡，洽談合作方案。」

至於劉仲學稱：「作為一名熱愛桌上遊戲的玩家，我好高興能夠推出自己的作品。在製作過程中雖然遇上不少挑戰，但慶幸有家人的幫助及鼓勵，最終所有問題都能夠迎刃而解。這個作品可能仍有很多未盡完善之處，希望大家多多包涵及支持。除了將利潤全數捐作慈善用途，我亦會把《Arctic Party》送給有需要的學生及小朋友作為禮物，期望為他們帶來快樂。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R