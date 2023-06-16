【黃鴨巡遊】父親節下午大黃鴨維港巡遊　同日為此次藝術旅程畫上句號

▲ 父親節下午大黃鴨維港巡遊，此次藝術展覽將於同日結束。（資料圖片）

周日（18日）將迎來父親節，而停靠在維港岸邊的兩隻大黃鴨中的一隻將會由周日下午1時開始由中環海面出發環遊維港，為首個於維港「出巡」的藝術裝置，而展覽也將於同日圓滿落幕。

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海上巡遊將於周日下午1時開始，其中一隻橡皮鴨會由展出的中環海面出發，沿著維港海岸線漫「游」。途經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，途經著名地標如星光大道，悠然細看九龍沿岸風景。當黃鴨「游」到尖沙咀文化中心便會折返中環海面，與同伴再相聚。

▲ 黃鴨巡遊路線圖。（資料圖片）

主辦單位特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。巡遊過後，展覽於當日將隨即圓滿閉幕，展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日（周四）下午8時，供已網購的顧客前往提貨。

由創意品牌AllRightsReserved （ARR） 主辦、荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，展出以來深受支持。此次展出的兩隻橡皮鴨上月先於青衣試水，本月9日在維港進行啟航禮之後，翌日公開展出引起全城「追鴨潮」，添馬公園及中西區海濱長廊(中環段)，吸引逾百中外媒體爭相採訪，而且幾乎每一天日與夜人流都絡驛不絕，市民感受藝術治癒的力量，享受純粹的雙倍快樂。就算橡皮鴨一度「落單」，不少人也風雨不改地專程來陪伴，工作團隊也連夜守護，創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼深受感動離港前也刻意到場向圍觀群眾致意。

展覽展期視乎而天氣等情況而定，而至周日將陪伴大眾度過兩個周末。ARR創辦人SK Lam感謝大家的支持，他表示，大型戶外海上充氣藝術裝置需面對不同天氣及外在環境挑戰，而經連日觀察及與團隊商討後，認為最適合於周日為展覽圓滿作結。

早於展覽開放前，ARR與霍夫曼以橡皮鴨造型及標誌圖案，特別推出一系列獨家主題紀念品，其中大部份已被一掃而空！ARR今日宣佈特別加推全球限量250枚的橡皮鴨小夜燈收藏品！全新的「8”小夜燈」以早前售罄的原木雕塑原型—大小橡皮鴨的造型呈獻。這枚全新收藏品將於明日（6月17日）上午11時在DDT Store網店正式推岀。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後選擇展覽現場取貨或送貨服務。數量有限，售完即止。

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責任編輯：解青羽