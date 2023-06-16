【不良飲食】48歲男血管鈣化1個月後心梗身亡　揭常吃1類食物：都市人最愛

▲ 48歲男血管鈣化患心梗身亡，揭常吃1類食物：都市人最愛。

不良日常飲食可嚴重影響心血管健康。一名48歲男子無「三高」，卻因某日心臟不適，就醫檢查竟發現血管嚴重鈣化，1個月後因心肌梗塞離世；原因與他常吃1類食物有關。

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台灣腎臟科醫師江守山在《健康好生活》上分享個案，指出有一名48歲的男子，本身患有第4期腎衰竭，但沒有「三高」問題。男子在某日突然感到心臟不適到急症室就醫，經照X光檢查發現，他的血管位置竟不需用顯影劑就能看到，反映其血管已嚴重鈣化，如同鉛管一般。

醫生表示，心臟血管若嚴重鈣化，根本無法治療。根據經驗，若放置支架、做「通波仔」手術，只會讓他加速死亡。最終，醫生只能處方阿士匹靈（Aspirin）等藥物治療；而該男子在1個月後，就因心肌梗塞離世。

常吃1類食物所致

據了解，該男子不愛吃住家飯，卻很愛吃加工類食品。但因其本身患嚴重腎衰竭，太常吃加工類食品導致他攝取了極高量的磷，最終使血管嚴重鈣化。

江醫生表示，加工類食品為提升食物口感，會使用大量的磷：

磷在食品添加物上有18種用法，例如保水劑、安定劑、品質改良劑、酸鹼調節劑等。

醫生提醒，就不同食品中磷的人體吸收率而言，肉類為1/2、堅果為1/3；加工類食品則達100%。因此，腎功能差的人士要忌磷，尤其是加工類食品中的磷。一般民眾亦勿大量食用加工食品。

10大「超加工食品」增早死風險

巴黎大學（University of Paris）曾進行一項研究，在5年內追蹤10.5萬成年人，每年評估他們的飲食習慣2次。最終據資料分析，發現每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。另外，西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）一項研究亦顯示，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份，早死風險增18%。可見吃超加工食物對健康損害有直接關係，甚至會增加患上癌症的風險。

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責任編輯：羅嘉欣