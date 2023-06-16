萬眾電話創辦人梁啟雄強勢回歸 創新推一站式智能商店方案

「我要個萬眾PCS電話！」這句是90年代萬眾電話的經典廣告對白，相信對於80、90後的你來說並不陌生。其創辦人梁啟雄（Michael）雖然已達80歲高齡，但一直抱持創新和與時並進的精神，先後創辦過內衣運動品牌Top Secret，亦曾取得美國著名運動鞋Skechers的亞太區經營權。近年，Michael專注創科發展，與兒子梁成永「父子檔」創立萬眾智能生活，志在推動本港發展智慧城市，繼在疫情期間向本地學校推廣智能學校服務，最近更推出嶄新的一站式智能零售商店，冀助本地零售業成功轉型。

一站式助零售業轉型智能化

近年掀起無人商店、無人超市等熱潮，令本地零售業面對不少挑戰，傳統零售業要及時轉營，才能趕上智慧零售的趨勢。為促進本港零售業邁向智能化的時代，萬眾智能生活推出嶄新的一站式方案，以多元化的智能產品配合簡單易用的應用程式，即時掌握商店內的行政數據，令本地零售業從此變得更智能。

萬眾智能生活首席執行官及副主席梁成永表示︰「我們為零售行業度身訂造的智能報表方案，不單可以確保已裝妥的智能硬件可正常運作，即時得知異常情況，更可以調教燈光、空調、遙控影音、遙控掃地機器人，一鍵執行貨倉、廣告牌、電制等的開鋪和收鋪程序，為客戶節省人手、時間和開支。」

全力推動本港發展智慧城市

萬眾智能生活提供超過40萬款高端智能產品，全部由一個APP掌控，按客戶意願快速安裝價錢相宜和操作簡易的智能方案，相信可以幫助不少零售業成功轉型。梁成永表示︰「我們希望以高效、安全、簡易的智能方案管控商店，令零售商可以一勞永逸、安心使用，更希望這些服務能幫助本港各行各業，令香港變成真正的智慧城市。」

除了已推出的智能零售商店和智能學校方案外，萬眾智能生活將於年內陸續為智能居所、智能辦公室及智能安老等專業，提供適切的智能方案。