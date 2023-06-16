【母女疏離】女兒自幼與爺嫲同住拒回父母家　港媽後悔：當年應堅持請工人

▲ 女兒自出生起就由爺爺嫲嫲照顧，直至升中港媽才想接回女兒。

雙職父母如果不想聘請外傭，多數要靠長老幫忙照顧孩子。有港媽自女兒出生後就把她交給老爺奶奶照顧及同住，到周末才接回家，直至近日女兒升中，她希望女兒平日多一晚回家，女兒卻拒絕，令她十分難過。

有港媽在「親子王國」討論區發文，她表示，女兒出生到小學階段，都是由奶奶主力照顧，女兒星期一至四在奶奶家過夜，星期五晚才接回家。她盡量下班後到奶奶家陪伴女兒，直至她睡覺才回家，這種情況維持到小六。

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不過，今年女兒升中後，她擔心女兒反叛期，而且也不想長期不在女兒身邊，希望每個星期四和五晚，待女兒晚飯後就接回家過夜。然而，女兒卻對此安排有不滿，認為要特意從嫲嫲家到父母家過夜，翌日放學又回嫲嫲家至夜晚再回家，覺得太麻煩，不想走來走去。

佢類似講咗句，點解一定要住喺父母身邊呢？我話邊有媽媽捨得同個女長期分開。

港媽向女兒解釋，當年她跟丈夫、老爺、奶奶爭執多時，他們都拒絕讓她聘請外傭，只得屈服，無法接女兒回家。不過，女兒和丈夫不太明白她的心情，女兒希望維持現狀，而丈夫甚少理會女兒的事，覺得星期四接女兒回來是多餘。

最終，港媽依舊在周末才接女兒回家，她悔不當初，回想若當時有得揀，一定堅持請工人，小學開始把女兒接回來，現在卻沒法回頭。港媽坦言自己很傷心和失望，感覺到女兒跟自己的關係比想像中疏離。她憶述，初小時母女關係親密，現在在女兒心目中，父母卻有沒有也沒關係。

我預咗阿女同爺嫲關係親密啲， 但冇諗過佢係咁唔痴我呢邊嘅屋企。

帖文引起討論，有人認為毋須勉強女兒，對方已升中，踏入反叛期，不再依戀父母，建議港媽現在開始學做女兒的朋友，「未必可以時時陪伴，但一起總是有愛，佢大啲會明白的」，有人則建議，應該直接叫女兒搬回家中，「唔通一路住奶奶度咩，一定有一日搬返屋企，因為呢個先係佢屋企！請鐘點又好，工人又好，一定有方法！」

另有人批評港媽，成長期一直沒有同住，感情根本不會好，「唔明點解唔每晚接返屋企過夜……根本由細到大都唔需要你啦」。

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責任編輯︰王明芳