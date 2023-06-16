【學業壓力】少女為備試一晚連操6份卷　照MRI揭壓力過大致患罕見腦炎

▲ 內地一名少女一晚連操6份卷，結果卻因為壓力過大而患上罕見腦炎。

學生為了準備考試，經常會以「操卷」的方式讓自己熟悉不同問題，但內地就有一名女生因為求好心切，一晚連做6份試卷，結果因為壓力過大，導致自身免疫力攻擊腦部引發腦炎。所幸她經過治療後，目前已回到學校上課。

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綜合內地媒體報道，來自武漢的秦秦（化名）現年17歲，是一名高二學生。日前她為了準備期末考試，一個晚上連做了6套試卷，不料事後卻開始失眠，以及出現自言自語、碎碎唸的情況。家人見狀將她帶到附近醫院的心理康復科就診，然而接受一周的精神類藥物治療後，秦秦的情況不但未見好轉，甚至還開始發燒、面部及肢體抽搐，也無法與人交流。家人隨即召救護車，將她送到武漢市漢口醫院搶救。

經重症醫學科副主任樂文卿問診後，為秦秦進行了頭部磁力共振（MRI）及腰椎的穿刺檢查，最終判斷她患上免疫性腦炎，而且是較為嚴重的「抗NMDA受體腦炎」，推斷秦秦是因壓力過大造成自身免系統紊亂，所以免疫細胞開始攻擊腦神經細胞。樂文卿又表示：

這是一種十分罕見但是卻十分嚴重的疾病，一旦發病且沒有及時治療，可能會產生無法承受的後果。

樂文卿指出，抗NMDA腦炎的發病原因與自身免疫反應有關，由於免疫系統「敵我不分」，將自身的腦組織誤認成外來的抗原，所以發起攻擊。

樂文卿進一步解釋，目前醫學界對於引發自身免疫性腦部疾病的原因尚未明確，但已知疲勞、免疫力下降等都是可能的誘發原因；患者通常會出現幻覺、癲癇、意識障礙、神經行為異常等症狀。由於秦秦長期處於高壓狀態，而熬夜後可導致精神疲憊、免疫力下降，因此身體會更容易受到自身免疫力的攻擊。所幸秦秦經過治療後已逐漸康復，並在6月12日回到學校繼續上課。

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責任編輯：羅嘉欣