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【父親節】亡父留下12個字教導如何做男人 鄭丹瑞坦言困難：我實在做不到

親子 11:16 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

鄭丹瑞指，每年父親節，就是迫自己面對自己，檢討可有做到這十二個字的要求。

父親從來沒有教導我如何做一個父親，他只教導我如何做一個男人。雖然我以「小男人」的形象示人，但其實心底深處，根本就沒有「大、小」之分。我可以很「鵪鶉」，但遇到困難仍然會學我父親當年一樣，打落門牙和血吞。

基本上，我繼承了父親大部分的優點和缺點——對自己家庭的義無反顧、對本身尊嚴的執着堅持，還有因為擇善固執的一時衝動，令人家不快而不自知。父親比較心急，偶然會因此而發忟憎，而我就變本加厲，經常帶住工作不如意的情緒回家，倒是父親隨哥哥移居加拿大前夕，臨別依依，父親鮮有地跟我談了一個晚上，重點包括：「你要留意吓你嘅脾氣……放鬆啲做人……試吓放慢腳步……」那個晚上，兩父子促膝談心的一幕，很窩心，但他老人家的教誨提點，我卻一件都做不好，直到我「登六」，才開始體會父親的那個晚上的耳提面命。

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唯一我學不來的，是父親那一手蒼勁有力的毛筆字。父親晚年，我要求他送我墨寶留念，他說年紀太大，已經沒有手力、腕力寫毛筆字了，但他還是隨手拿起墨水鋼筆，寫下了「豈能盡如人意，但求無愧於心」送給兒子，那年，他九十四歲。我把這幅字鑲起，放在枱頭，提醒自己。

這十二個字，不難寫，也不難明白，最難是：我實在做不到啊！一直都在求「盡如人意」，更多時候是「有愧於心」；而每年父親節，就是迫我面對自己，檢討我可有做到這十二個字的要求。

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撰文 : 鄭丹瑞

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家庭教育 父親節 鄭丹瑞

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