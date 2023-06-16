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【貌合神離】洪欣張丹峰私下相處實況如陌路人　甜蜜合體直播被指為吸金

娛樂 12:57 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

究竟洪欣與張丹峰婚姻關係如何呢？

洪欣上月1日突然宣布離婚，與年輕10年的張丹峰結束14年婚姻，二人離婚一事引起外界關注。直到13日，她發表道歉信，稱離婚是「情緒化的言論」，並指出與丈夫張丹峰之間的矛盾跟畢瀅無關。

洪欣宣布「不離婚」後，上月底與張丹峰突然高調在直播中「放閃」，不過網民似乎不太受落，認為兩夫婦「彈出彈入」的表現刷存在感。

【洪欣離婚】發致歉信改口不與張丹峰離婚　洪欣：我們的矛盾與畢瀅無關

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離行離迾零交流

近日有網民在機場野生捕獲洪欣和張丹峰，二人私下真實相處被曝光。兩人正在等候行李，洪欣未有戴上口，穿著熱褲大騷長腿，星味十足。

相反，張丹峰則較低調，既戴太陽眼鏡又戴帽子兼口罩，似乎避免讓人認出，若不是看到洪欣，也認不出張丹峰本人。

兩夫婦相當有「默契」，各自站在一旁低頭玩手機，二人企得離行離迾，而且沒有交流仿如陌路人。

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【甜蜜放閃】洪欣「不離婚」後夫妻檔落力放閃　網民：知道合體才能賺錢

有網民指這才是二人真實相處情況，認為洪欣與張丹峰繼續合體僅為了夫婦檔形式賺錢，「甜蜜」直播都只是一場戲：「一看肢體距離就知道這倆現在只是為了綑綁賺錢。」究竟真正婚姻關係如何，就只有洪欣和張丹峰本人才知道！

張丹峰屢傳「偷食」前經理人畢瀅。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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