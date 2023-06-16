【打擊罪案】警方跨部門反爆竊行動　陸空雙管齊下巡邏半山、山頂一帶

▲ 警方於中西區及跑馬地分區半山到山頂一帶鄰近屋苑的山坡及附近密林進行搜捕行動。（警方提供）

針對港島區近月發生的爆竊案件，及預計暑假期間市民外遊，容易令賊人有機可乘進行爆竊等犯罪活動，港島總區展開為期4天，代號「震威」（SHIVERFORCE）的跨部門聯合反爆竊行動，到中西區及跑馬地分區半山到山頂一帶進行搜捕行動。

港島總區於6月11至昨日（15日），展開跨部門聯合反爆竊行動，聯同新界北山嶺搜救專隊、中區警區及西區警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警民關係組、跑馬地分區、港島總區野外巡邏隊、警察機動部隊、警犬隊、無人機隊和飛行服務隊，陸、空雙管齊下打擊罪案。



行動期間，人員於中西區及跑馬地分區半山到山頂一帶鄰近屋苑的山坡及附近密林進行搜捕行動，在不同時段於策略性位置設置路障，截查可疑車輛或人士；無人機隊及政府飛行服務隊則於上空巡邏；警民關係組則到訪大廈屋苑派發反爆竊單張，提醒市民提高警覺，加強防盜意識，慎防盜賊。

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警方提醒，暑假假期即將展開，不少市民外出旅遊，鼓勵市民確保住宅內外保安設施操作正常，盡量避免將貴重財物或大量金錢擺放於單位內，時刻鎖好門窗。如市民留意到居所附近山坡有可疑活動或從閉路電視發現可疑人，應立即報警求助。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導的策略性部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，利用相關最新科技，同心攜手打擊爆竊罪案，保障市民生命財產。

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責任編輯：楊佩瑩