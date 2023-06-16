  • 27°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 11:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【浪費警力】39歲男疑因私怨虛報九頭角有人持槍　涉浪費警力被捕另檢獲45支仿製槍

社會 11:24 2023/06/16

分享：

分享：

熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

39歲男疑因私怨虛報九頭角有人持槍，涉浪費警力被捕另檢獲45支仿製槍（警方圖片））

警方於6月10日下午約2時40分接獲報案，指有數名男子於牛頭角宏照道一商場內手持懷疑槍形物體，警方隨即調派大量人員到場調查，其後未有發現任何可疑人士，報案人亦失去聯絡，案件列作「虛報而導致浪費警力」。
 
秀茂坪警區刑事部接手調查，經深入調查後，相信有人因私人仇怨針對wargame場所虛報案件，並於6月13日在元朗拘捕一名39歲姓劉本地男子。該名男子亦涉嫌與另外3宗發生於6月4日在長沙灣、北角及牛頭角的同類型案件有關。人員其後到被捕男子住所中檢獲45支懷疑仿製槍械，他亦涉嫌「管有仿製槍械」被捕。案中檢獲的仿製槍械將交予軍械法證科作進一步檢驗。被捕男子已被暫控一項「虛報而導致浪費警力」罪，案件已於昨日（15日）在觀塘裁判法院提堂。
 
警方對於有人因為私人仇怨或利益而虛報案件，導致不必要的公眾恐慌同時浪費警力作出嚴厲譴責。根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力，一經定罪最高可被罰款2000港元及監禁6個月。而根據《警隊條例》，任何人虛報有人犯罪，一經定罪亦可被判處同等刑罰。
 
警方表示，非常重視及絕不容忍任何涉及槍械的犯罪行為。根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，非法管有仿製槍械是嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年。而將仿製槍械改裝成火器，最高刑罰更可被判監禁14年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【周末好去處】尖沙咀九龍公園廣場設周末市集　活動包括美食、表演、手工藝等
今日 10:39
【周末好去處】尖沙咀九龍公園廣場設周末市集　活動包括美食、表演、手工藝等
【黃鴨巡遊】父親節下午大黃鴨維港巡遊　同日為此次藝術旅程畫上句號
今日 10:55
【黃鴨巡遊】父親節下午大黃鴨維港巡遊　同日為此次藝術旅程畫上句號
【打擊罪案】警方跨部門反爆竊行動　陸空雙管齊下巡邏半山、山頂一帶
今日 11:21
【打擊罪案】警方跨部門反爆竊行動　陸空雙管齊下巡邏半山、山頂一帶

你可能感興趣

【周末好去處】尖沙咀九龍公園廣場設周末市集　活動包括美食、表演、手工藝等
今日 10:39
【周末好去處】尖沙咀九龍公園廣場設周末市集　活動包括美食、表演、手工藝等
【黃鴨巡遊】父親節下午大黃鴨維港巡遊　同日為此次藝術旅程畫上句號
今日 10:55
【黃鴨巡遊】父親節下午大黃鴨維港巡遊　同日為此次藝術旅程畫上句號
【打擊罪案】警方跨部門反爆竊行動　陸空雙管齊下巡邏半山、山頂一帶
今日 11:21
【打擊罪案】警方跨部門反爆竊行動　陸空雙管齊下巡邏半山、山頂一帶
北角 元朗 觀塘 長沙灣 刑事訴訟 罪案 商場 牛頭角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭欣宜突然「失蹤」兩個月　經理人林珊珊親證Joyce身體出問題
17:27 2023/06/15
鄭欣宜突然「失蹤」兩個月　經理人林珊珊親證Joyce身體出問題
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
13:35 2023/06/14
【提高警覺】元州邨單位遭賊人開閘爆竊　住戶痛失畢生積蓄驚見屋內1物移位極心寒
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲
16:34 2023/06/14
【不倫戀】廣末涼子不倫偷情信內容曝光　傳計劃離婚退出娛圈跟姦夫相宿相棲