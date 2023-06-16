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【購物陷阱】台灣美女網紅光顧藥房慘被劏　養肝藥材被磨粉索價萬二蚊

健康 12:44 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

台灣美女網紅光顧藥房慘被劏，養肝藥材被磨粉索價萬二蚊。

自通關後，香港旅遊業漸見復甦，惟隨之而來亦湧現不少旅客對本地藥房「劏客」的投訴。除了內地旅客外，近日連台灣旅客及本地客亦先後身受其害。台灣網紅「愛莉莎莎」周四（15日）便於IG控訴，與男友到藥房選購藥物時，遭店員乘機推銷兩款養肝藥材。而且在未徵得兩人同意下，便擅自將藥材打磨成粉，索價11,940港元。而除了「愛莉莎莎」之外，也有一名本地女網民在紅磡一間藥房購買價值33元的衛生巾，事後卻發現八達通竟被扣款266元，呼籲其他網友要小心。

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愛莉莎莎周四於IG分享其在港的不快經歷，她指自己因吃太多，與羽毛球教練男友到藥房最初只是打算買一些排便藥，惟店員一看其男友的臉，便稱男友肝有問題、濕氣重，繼而推銷聲稱能養肝的藥材，包括金果皇及雲苓，並詢問她要買多少。惟當女方詢問一個月份的藥材價格是多少時，對方卻未有正面回應，只含糊其詞指「一個月要30錢的重量」，遲遲不肯給予明確金額，並擅自把藥材打成粉，然後向女方索價11,940港元。

愛莉莎莎指聽到金額時非常驚嚇，她跟男友遂以沒錢為由拒絕埋單，但對方堅持「要『共同承擔』責任」，雙方當場吵了10分鐘。最終愛莉莎莎向對方提議，錢包有多少錢就買多少，把身上的僅有的700元港幣全付，才能抽身離去。因此她提醒網民來港以後一定要小心藥房。

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事實上，藥房劏客形式花款眾多。有本地女網民早前便於Facebook群組出示兩張收據，指在紅磡一間藥房購買33元的衛生巾，但卻於八達通收據上，發現被扣了266元。她事後向藥房查問後，雖然對方已退回有關金額，但她亦提醒大家一定要小心。

本地女網民於藥房光顧時，亦發現八達通扣多了2百多元的金額。(FB圖片)

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責任編輯：羅嘉欣

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