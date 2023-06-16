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【不當懲罰】不滿小五男生上課笑聲太大　老師罰當眾下跪舔地50下惹抨擊

教育 12:27 2023/06/16

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小五男生上課笑聲太大，被老師罰當眾下跪舔地50下。（網上圖片）

老師有責任維持課堂秩序，但台灣一名小學老師懲罰學生的方法，卻引來外界抨擊。老師疑不滿男學生上課時笑聲太大，罰他當眾下跪舔地50下，男生的媽媽得知事件後震怒，更召開記者會揭露老師的惡行。

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綜合台灣傳媒報道，金門烈嶼一間小學的小五男生疑上課時調皮，被老師懲罰跪下舔地板50次，男生心理受創，回家後不斷哭泣。男生的媽媽要求老師公開道歉，並計劃轉校。

媽媽向當地傳媒稱，日前兒子在學校上自然課時，老師說起一位學生很「白目」（白癡），一時間引來學生哄堂大笑，兒子疑笑得太大聲，令老師不滿。老師要求他與同學罰企，之後要他在全班面前跪下並舔地板50下，男生嚇得不知所措，最終照樣做。

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老師威嚇︰下次要舔馬桶

後來小兒子向媽媽稱，「哥哥今天在學校舔地板」，她以為只是小朋友間的玩笑，向大兒子追問，他才哭著說出真相，又表示不敢返學，害怕再被處罰。而且媽媽了解到類似的體罰不止一次，還有其他小朋友受害。老師更說過，「再不乖，下一次要他們舔馬桶」。

媽媽心疼兒子受到不當體罰，更不值老師所為，學校亦沒有致電聯絡說出事件。有家長透露，這位老師較嚴格，不時向學生施以打手心、罰企等懲罰，但無法接受老師要學生舔地板。

校方指已就事件通報當地教育處，將委由調查小組進行調查，並依法處理。

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責任編輯︰王明芳

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