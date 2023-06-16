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【兩性關係】鄰居一句孩子不像爸爸 男子驗DNA結果出人意料結局超凄涼

親子 12:28 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

女人心海底針！内地一名男子婚前不幸發生交通意外，導致精神殘疾三級，但女友對他不離不棄，婚後更育有一子，但後來女方決定離婚。近日，孩子被親戚鄰居們説不像爸爸，經親子鑑定後發現男子一直被女方欺騙，不離不棄只是女方為了金錢的計謀。

綜合內地媒體報道，浙江一名男子一直與女友甜蜜戀愛，但在雙方決定結婚後遭遇交通意外，更被醫生確認為精神殘疾三級，未婚妻知情且堅持結婚。一年後，女方生下兒子，更以共同財產購入房子和私家車。原本以為是幸福的生活，不料女方提出離婚。

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離婚時，雙方商量孩子由女方撫養，而男子每月支付撫養費至孩子成年，雙方在婚內的共同財產，房子和私家車歸孩子所有，而女方有永久居住和使用權。看似合理的分配，原來是男方被佔大便宜。

男子媽媽某日照顧孩子時，被鄰居一句：「孩子跟爸爸長得不像啊」令奶奶驚覺當中的不對勁，於是決意要男子與孩子進行親子鑑定。鑑定結果顯示，孩子真的與男子沒有血緣關係，原來男子一直在幫別人養孩子。男子媽媽嘆：

老婆沒了，錢沒了，房子也沒了。

最後，法院再審雙方的財產分配，對雙方婚內購買的房子和私家車等共同財產進行合理分割。最終，法院判決女方需要向男子支付68萬元人民幣（約74萬港元）。

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責任編輯︰王明芳

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