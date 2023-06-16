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【珍惜生命】父母疑欠巨債住所內輕生亡　初生嬰伴屍3日無進食頑強存活

育兒經 11:45 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

BB在沒有進食和喝水3日的情況下，仍頑強存活。（iStock圖片，非當事人）

生命看似脆弱，其實卻很頑強。印度近日有一名出生不足一周的初生嬰，在父母輕生後伴屍3日，沒有進食和喝水，直至被警方救出仍頑強存活，可謂奇蹟。

事發於印度阿坎息省哈拉丹市，在6月13日，有市民因難抵鄰居住所異味而報警，警方破門入屋，發現一對年輕夫婦在單位自殺身亡，屍體已見腐爛，死去最少3日，二人倒臥地上，還有一名初生嬰兒躺在他們中間。

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印度警方指，死者夫婦分別25歲和22歲，兩人於一年前結婚，4個月前搬到現址，丈夫任職起重機操作員，女方為家庭主婦，兩人負債累累，疑不堪壓力走上絕路。

至於他們的孩子，在多日沒有進食的情況下仍存活下來，警方大感驚訝，並立即送院治療。據悉，BB在6月8日才出生，救出時有脫水情況，但沒有生命危險，目前在深切治療部觀察。

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責任編輯：王明芳

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