【性侵女兒】學校體檢驚揭15歲少女懷孕8個月 揭獸父性侵女兒3年

▲ 馬來西亞1名15歲少女，因學校體檢才驚揭她已懷孕8個月，經調查後揭獸父性侵女兒長達3年。(示意圖)

馬來西亞一名15歲女學生慘遭生父猥褻和性侵長達3年，直至在學校接受體檢時，才被發現已懷孕8個月，父親已被警方逮捕。獸父昨日(15日)被控8項罪名，庭上俯首認罪。

最新影片推介：

綜合外媒報道，41歲的被告卡達山杜順裔，是一名打散工的工人，他來自峇株巴轄縣聖模那巴力尤索夫，與妻子育有5名子女，受害少女為被告的長女。2020年，被告首次對當時年僅12歲的長女伸出魔爪，奪走長女的童貞外，更持續3年多次在房間內性侵長女。

當地衛生局官員日前到受害少女就讀的學校為學生體檢時，發現少女已懷有身孕，且腹中胎兒已有8個月大，受害者在報案前，並不知道自己已懷有身孕，令她非常詫異。經調查後，發現少女父親的獸性行為，被告於本月8日被警方逮捕，昨日(15日)被押往麻坡地庭提控。

被告昨日出庭，被控8項罪名，包括2020年的一個晚上，在聖模那巴力尤索夫的家中房間，與當時年僅12歲的受害人（女兒）發生肢體觸碰，將手指伸進其私處。上述行為抵觸當地法例；2017年兒童性侵罪案法令第14（a）條文（觸摸兒童身體的任何部分），並與第16條文同讀。一旦罪成，可被判監禁長達20年和鞭刑。

第2控狀至第8控狀指出，被告被控於2021年至2023年6月5日，在家中房間性侵受害人至少7次。上述行為抵觸刑事法典第376（3）條文（強姦），一旦罪成，可被判不少於8年，最高不超過30年監禁，以及最少10下鞭刑。

被告已在庭上認罪。而主控官諾蘇麗漢副檢察司要求，法庭擇日讓控方收集包括被告脫氧核糖核酸、醫藥及犯罪記錄報告。本案延至7月16日再審訊。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳