【Netflix日劇】《核災日月》重現福島核災　役所廣司竹野內豐做「福島死士」

▲ Netflix近日推出的日劇《核災日月》，以2011年3月11日發生的日本福島核災為背景。（Netflix劇照）

12年前的3月11日，因地震而引發的巨大海嘯衝擊日本的畫面，讓看過的人皆心有餘悸，及後引致的福島核災，也成了全世界關注的災難。

Netflix近日推出的日劇《核災日月》，還原災難發生的當下，不只重現一幕幕觸目驚心的場景，連當時工作人員應變危機的緊張氛圍也逼真呈現。這齣結合連續劇及紀錄片元素的災難劇《核災日月》，展示了困境下的各種人性，有怯懦、貪婪；也有無私、勇敢。

於2011年3月11日下午2時46分，日本宮城縣栗原市發生九級大地震，震度最高達7級，距離三陸海岸130公里範圍皆受重創。日本多個島嶼變成一片破瓦頹垣，一小時後，海面捲起15米高的海嘯，瞬間吞沒福島核電廠，引發一連串的嚴重事故。

▲ 役所廣司飾演福島第一核電廠所長吉田昌郎。（Netflix劇照）

日劇豪華陣容演出

本月1日在Netflix開播的日劇《核災日月》，由役所廣司主演，更有竹野內豐、小日向文世、小林薰、石田百合子、吹越滿等豪華卡士共演。福島第一核電廠所長由役所廣司飾演、總理大臣則由小日向文世飾演、資深的操作員由《深夜食堂》老闆小林薰飾演、1號機和2號機的值班主管則由竹野內豐飾演。

在共計8集的劇情中，震撼重現了2011年日本311福島核災。劇中描述核災後人心惶惶的關鍵七日，分別從政府、企業與現場人員觀點出發，還原事發經過。

▲ 《核災日月》以證詞、報告書及記者報道為藍本，還原 12 年前的大型核災難。（Netflix劇照）

《核災日月》由Netflix和華納兄弟電影共同製作，此次製作組為了還原爆炸當下的場景，投注巨額經費，並請來強大的特效人員，力求細緻還原災害的畫面。

海嘯襲來、核電廠爆炸的瞬間，加上與之配合的音效，相信能讓每個觀眾真切感到災難發生時，那股震撼以及隨之而來的絕望感。

劇本方面乃根據福島第一核電廠廠長吉田昌郎所做的證詞《吉田的證詞》、東京電力公司的《福島核事故調查報告書》和記者門田隆將採訪調查的《見過死亡深淵的人福島核電廠員工奮戰500天紀實》改寫，務求盡量還原歷史真實一面。

寫實展現企業角度

除了重現核電廠前綫員工如何在惡劣環境下做出正確決定、努力讓核反應爐冷卻外，劇集另一描寫觀點，便是擁有福島第一核電廠的「東央電力（現實為東京電力公司）」。

東央電力在事故後考慮的不只是救災，還有其他關於商業等等的因素，令他們在下決策時，不斷拖累前綫人員，更讓局面變得更加嚴峻，讓人邊看邊憤慨不已，既充滿戲劇張力，同時也反映了現實殘酷一面。

▲ 小日向文世飾演總理大臣，表現出既真實又令人煩厭的官僚態度。（Netflix劇照）