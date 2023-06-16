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【父親節呈獻】mART6 荃灣店免費飲咖啡 與父親齊齊DIY火漆咖啡袋

休閒消費 12:21 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

趁父親節與爸爸嘆免費咖啡，多款風味咖啡，包括威士忌酒香咖啡、桂花咖啡、白蘭地酒香咖啡和普洱咖啡等。

父親節將至，仔女們當然要為爸爸準備特別的驚喜，向他傳達深情厚意。一站式生活提案所mART6特別為一眾孝順仔女，預備了父親節好禮推介及限定活動。

最新影片推介

咖啡袋DIY火漆印章服務

於父親節的週末(61718)mART6 (荃灣廣場店) 誠邀您帶同爸爸一同到店，免費品嚐 Coffeebrewer 出品的有機及公平交易認證咖啡，藉著一杯香氣四溢的咖啡向爸爸傳達您的謝意。此外，現場供父親節限定-咖啡袋DIY火漆印章服務，讓您和爸爸起製作出獨一無二、別具意義的咖啡袋

趁父親節與爸爸嘆免費咖啡，有多款風味咖啡，包括威士忌酒香咖啡、桂花咖啡、白蘭地酒香咖啡和普洱咖啡等。

顧客只需於61718日期間，於mART6 (荃灣廣場店) 購買Coffeebrewer 便攜式手沖有機咖啡包乙包，即可免費享有咖啡袋DIY火漆印章服務乙次。名額有限，先到先得，送完即止。

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