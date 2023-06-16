【父親節呈獻】mART6 荃灣店免費飲咖啡 與父親齊齊DIY火漆咖啡袋

▲ 趁父親節與爸爸嘆免費咖啡，多款風味咖啡，包括威士忌酒香咖啡、桂花咖啡、白蘭地酒香咖啡和普洱咖啡等。

父親節將至，仔女們當然要為爸爸準備特別的驚喜，向他傳達深情厚意。一站式生活提案所mART6特別為一眾孝順仔女，預備了父親節好禮推介及限定活動。

最新影片推介

咖啡袋DIY火漆印章服務

於父親節的週末(6月17及18日)，mART6 (荃灣廣場店) 誠邀您帶同爸爸一同到店，免費品嚐 Coffeebrewer 出品的有機及公平交易認證咖啡，藉著一杯香氣四溢的咖啡向爸爸傳達您的謝意。此外，現場還提供父親節限定-咖啡袋DIY火漆印章服務，讓您和爸爸一起製作出獨一無二、別具意義的咖啡袋。

▲ 趁父親節與爸爸嘆免費咖啡，有多款風味咖啡，包括威士忌酒香咖啡、桂花咖啡、白蘭地酒香咖啡和普洱咖啡等。

顧客只需於6月17至18日期間，於mART6 (荃灣廣場店) 購買Coffeebrewer 便攜式手沖有機咖啡包乙包，即可免費享有咖啡袋DIY火漆印章服務乙次。名額有限，先到先得，送完即止。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T