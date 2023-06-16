【混血主持】可宜與老公度蜜月歎世界　放閃不忘大騷人妻成熟美 【多圖】

▲ 可宜與老公「度蜜月」享受二人世界。

各地開關後，不少人都「衝出香港」往不同地方旅遊大玩特玩，「混血主持」可宜與港隊籃球員老公鄭錦興也在享受遲來的密月之旅，到可宜的娘家倫敦，再到蘇格蘭探親戚，更到希臘小島「歎世界」。

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穿火辣比堅尼

可宜在社交網騷出自己身穿紅色比堅尼的相片，她在泳池內吃著雪條，十分寫意。

快將39歲的可宜，身材不錯，有網民就搞笑地留言：「依家唔係你食緊冰淇淋喎。」

可宜與老公在2021年8月結婚，受疫情嚴峻影響，在近2年後成功出發，或者會趁這趟蜜月之旅「密密造人」，未知何時會聽到二人的好消息呢？

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港英混血 語言了得

可宜是一名港英混血兒，2008年經香港有線電視主播大募集而入行，她曾主持有線電視、ViuTV的節目，現時主持開電線的《有種老闆娘》。

在她的IG內，除了有工作日常外，她也偶爾大派福利，為大家帶來視覺享受。

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