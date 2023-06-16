【旅遊意外】兩少女同遊德國新天鵝堡　慘遭30歲淫狼非禮反抗被推落深淵

▲ 兩少女同遊德國新天鵝堡，慘遭30歲淫狼非禮，反抗被推落深淵。

德國著名旅遊景點新天鵝堡近日傳出一宗駭人聽聞的命案。兩名年齡分別為21歲、22歲的女遊客遭到一名男子攻擊，男子疑似因性侵不遂，而將兩女推落深淵，導致一人死亡、一人重傷。疑犯其後嘗試逃離現場不果，遭到警方拘捕。

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綜合外媒報道，事發在當地時間本月14日（周三），兩名來自美國、年齡分別為21歲及22歲的女遊客，在新天鵝堡附近的「瑪莉安橋」（Marienbrücke Bridge）上遇到一名30歲美國籍男遊客。

該名男子將兩女引領到一條僻靜小徑後，突然動手非禮其中一名21歲女子。另一名22歲女子上前反抗，反遭男子掐住脖子，繼而再把她推落橋。男子其後再掐住21歲女子的頸項，一併把她推落深淵。

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該名21歲女子其後被發現墜落在大約50米深的山谷，經直升機吊起，送院不治。至於另一名22歲女子則傷勢嚴重，仍在留院治療中。警方表示，疑犯其後嘗試逃離現場不果，在警方進行的大搜捕行動下，已在案發現場附近將疑犯緝拿歸案，後續將以謀殺未遂及性犯罪展開調查。

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責任編輯：羅嘉欣