【日本旅遊】StarbucksＸPORTER首度聯乘　黑銅水樽皮革手提袋6月21日開售

▲ PORTER與星巴克臻選聯乘系列商品，又型又潮。（日本Starbucks官網）

日本Starbucks玩聯乘最耍家，繼與Stanley的櫻花杯、英國潮牌Cath Kidston及Snow Peak推出幻彩色調保溫杯外，今次與PORTER首度聯乘合作更特別，除型到震黑銅水樽外，更有皮革手提袋，如果6月21日至30日你會身在東京，沒有不換購的理由，不過要有排長龍換購的心理準備。

先講手提袋，「星巴克臻選系列」以水桶形手袋共有兩種尺寸，小型袋可放銀包、手機、相機等小物；大型袋可盛載16吋手提電腦、水樽及兩傘，各有黑、暗綠兩色。右下方有PORTER與Starbucks Logo，使用高密度尼龍斜紋布料，有防水功能。

Starbucks每次聯乘當然會出水樽及杯，當中兩款不鏽鋼水分別以黑色與銅色為主色，金屬感重但又不失精緻華麗。

▲ PORTER袋出名耐用。（日本Starbucks官網）

日本「STARBUCKS×PORTER」聯乘產品

「STARBUCKS×PORTER」快閃店

快閃期間：2023年6月21日至6月30日

活動門市：PORTER表參道店（東京都澀谷區神宮前5-6-8 K'z 1F）、PORTER東京店（東京都中央區八重洲2-2-1 東京中城八重洲1F）

▲ 星巴克系列用色較大路，換購價也較相宜。（日本Starbucks官網）

售價：

星巴克系列

PORTER 473ml 不鏽鋼樽（黑、橙、白）：4,900日圓，約272港元

PORTER小型水桶包（黑、深綠）：29,000日圓，約1,613港元

PORTER大型水桶包（黑、深綠）：38,000日圓，約2,114港元

星巴克臻選系列

PORTER星巴克臻選473ml不鏽鋼樽（黑、銅）：6,000日圓，約333港元

PORTER星巴克臻選小款水桶包：46,000日圓，約2,560港元

記者：周美好