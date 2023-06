【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型

又到了一年一度畢業季,恩愛夫妻張繼聰與謝安琪(Kay)的大仔張瞻昨日(15日)中學畢業,兩人同時大讚阿仔好有型。張繼聰陪伴兒子出席畢業典禮,並製作花絮片段上載IG分享,形容大仔似足奇洛李維斯飾演的John Wick。謝安琪則貼出大仔穿上西裝的照片,提早祝賀兒子16歲生日快樂。

張繼聰昨日陪伴大仔出席英基啓新書院的中學畢業典禮,並細心剪輯了片段,阿聰還加入了兒子小學時期的照片做對比,感慨兒子大得好快。阿聰在帖文寫道︰

眨吓眼就中學畢業,為你完成人生一大階段感到驕傲,要繼續為人生每一件事全程投入。Love you my young man!So proud of being your dad and friend!