【星二代】張瞻16歲生日英基啓新中學畢業　謝安琪張繼聰感動大讚阿仔有型

▲ 張繼聰謝安琪的大仔張瞻昨日英基啓新中學畢業，正值他16歲生日。

又到了一年一度畢業季，恩愛夫妻張繼聰與謝安琪（Kay）的大仔張瞻昨日（15日）中學畢業，兩人同時大讚阿仔好有型。張繼聰陪伴兒子出席畢業典禮，並製作花絮片段上載IG分享，形容大仔似足奇洛李維斯飾演的John Wick。謝安琪則貼出大仔穿上西裝的照片，提早祝賀兒子16歲生日快樂。

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張繼聰昨日陪伴大仔出席英基啓新書院的中學畢業典禮，並細心剪輯了片段，阿聰還加入了兒子小學時期的照片做對比，感慨兒子大得好快。阿聰在帖文寫道︰

眨吓眼就中學畢業，為你完成人生一大階段感到驕傲，要繼續為人生每一件事全程投入。Love you my young man！So proud of being your dad and friend！

▲ 張繼聰陪伴大仔出席畢業典禮。（影片截圖）

阿聰笑言，現留長髮的兒子穿起西裝似足John Wick，所以自己都要悉心打扮不能比下去，「今日見你成個John Wick咁，我都即時整返件夏老威，毒梟咁款提昇返個氣場。」他讚自己總算keep到，未來要更努力保養，「因為10年後就到妹妹中學畢業，嚴陣以待。」

而「逆齡老婆」Kay昨晚也分享兩張兒子在家拍攝的chok爆相，表示驚見兒子穿起西裝，感覺忽然長大了。她預祝兒子16歲生日快樂︰

一直渴望你快點長大，又一直捨不得你這麼快長大，明天你16歲生日了，肉麻的說話，我都沒有說出口，因為現在的你確是很有型。不過忍不住還是想說一句，生日快樂，Sweet 16！

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囉唆爸爸愛講道理

張繼聰曾接受TOPick訪問時談及父子情，慶幸自己早生小孩，可以很快跟孩子做朋友。他形容自己是個囉唆爸爸，會不斷講道理，希望性格較隨意的兒子會懂得照顧自己。

兒子性格較chill，但我覺得男生要識得照顧自己，所以不厭其煩常跟他講道理，有時做父母好矛盾，想把最好的給子女，又知道這樣對成長未必好，所以唯有盡量把自己經歷分享，他們日後遇到困難時，至少心理已有準備。

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他又指兒子並不反叛，兩父子會經常一齊做運動。「我是很自律的人，夜晚放工仍堅持會出去跑步，我明白不能把自己一套放在兒子身上，但兒子會看到父親是一個很勤力的人，希望可以影響到他吧。」

至於學業方面，張繼聰自言不太緊張，最重要他們讀得開心，找到學習的樂趣。「我作為一個演員，也是經常去學習新事物，能享受學習也是一種快樂。」

▲ 妹妹張靖一同入讀英基啓新書院。（IG圖片）

英基啓新加學費至近18萬一年

張瞻和妹妹張靖一同就讀英基屬下的私營獨立學校啓新書院（Renaissance College，RCHK），校舍位於馬鞍山，創辦於2006年，設有小學及中學部，招收5歲至19歲學生。學校推行的IB課程包括IB小學項目（PYP）、中學項目（MYP）、大學預科項目（DP）及職業課程項目（CP）的連貫課程。

至於2023/24年度學校將會加年度學費，1至6班（Year 1-6）收費近13.5萬元、7至11班（Year 7-11）收近17.7萬元、12及13班（Year 12&13）則近17.9萬。

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責任編輯︰林綺玲