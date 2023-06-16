【偽單親】呻被當工人煮好3餐+湊女丈夫放假只顧睡覺　全職媽欲離婚:冇幸福

▲ 婚姻真係要靠兩人好好經營。

婚姻需要兩人用心經營同維繫，只要有一方感到不滿，頭家就好易散！有港媽就投稿指自己婚後變了工人，做家務、湊女一腳踢，自問安守本份，但丈夫放假就只懂睡覺，不會安排節目去拍拖，港媽表示心淡想離婚。

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這位港媽是全職媽媽，在ig專頁投稿，她表示與丈夫拍拖8個月就閃婚，丈夫求婚時表示自己好想有個家，而家人要佢結婚才給他搬出去，而婚後丈夫都買了間村屋，位置偏遠。

婚後做全職媽媽

婚後女方就沒有工作，一個月後就有了BB，女兒現在已經3歲，她指有小朋友後，丈夫性情大變，沒有再安排節目去拍拖，期間，女兒交托了給男方的親人照顧，變相多了兩星期的假期，港媽期待與丈夫重拾拍拖的感覺，「日日都會整好早餐等丈夫起身，期待放假的二人世界」，但每次都令她失望。

她表示丈夫日日都唔肯起身，「瞓醒就叫我煮嘢俾佢食」，港媽自問安守本份，每日買餸煮好三餐，但覺得自己被當工人「我照顧個女仲要照顧老公，佢搵錢我睇家呢個我知，咁係咪真係連同我出個街都唔得 ？」

她又指丈夫視女兒如透明，「從來食玩瞓都唔關佢事，自己一手湊大個女」。

港媽指感覺相當辛苦，更問丈夫「到底愛唔愛佢?」而丈夫的答案是「愛又點唔愛又點 ，我話你話愛我先嫁俾你，結完婚我覺得我同個工人無分別 ，佢答我我結婚只係為左搬出去，為咗自由你俾我抖下。」港媽心淡表示

就當我賭輸咗 ，我已經決定咗離婚，同佢一齊唔係幸福嘅 個女都無當過佢老竇 。

有網友就指女人婚後都要有自己工作、「不是你既錯，辛苦你。都係嗰句，個女係要一個愛錫媽媽嘅爸爸, 唔係一個垃圾老竇，喺單親家庭 都可以健康成長，當然要學習如何教養。反而有咁嘅老竇就好難健康成長 。」、「如果結婚係為咗搬出去，其實命中注定可以唔係你，乜人都得，佢只係搵個室友。而有埋小朋友，更加令搬出去住合情合理。」、

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責任編輯︰王明芳