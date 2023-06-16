【婚攝爭議】攝影師拍出另類風格婚照　新娘呻被搶鏡︰俾錢幫隻馬影？

▲ 內地新人影婚紗相，新娘大呻被馬搶鏡！

結婚是人生大事，準新人都會影婚照留念，內地有一對新人收到pre wedding婚紗攝影，準新人跟馬匹影相，復古打扮下襯出田園風，的確不平凡。不過，主角被馬匹搶鏡，馬樣比新人更清晰，新娘大呻俾錢幫隻馬影相。

新娘呻被馬搶鏡

綜合內地網媒報道，有間婚紗攝影工作室周二（13日）在小紅書發文「不理解花五千塊錢陪馬拍了組婚紗照嗎？」，分享有客人投訴不太滿意婚照，新娘傳訊息反映︰

人都看不清，只看得見馬。這個馬拍那麼大在前面，我們在它脖子下是什麼意思？不理解，我們這是花錢給馬拍婚紗照嗎？

▲ 新娘︰我們在馬的脖子下是什麼意思？（圖片︰小紅書）

攝影師表示不知怎麼給客人解釋，並分享拍攝想法︰

用馬做前景，景深拉到馬場背景，完全是又酷又高級的婚紗照，這麼特別的風格，一輩子都不會有遺憾啊。

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網民不理解構圖

攝影師似乎對自己的作品不被欣賞感心痛，很自信地分享照片，要讓網民評理，但不少網民都偏向不理解攝影師的構圖，認為馬真的成為了主角，有留言配合一連串圖片解說︰「馬︰嘿嘿，主人結婚了、馬︰嘿嘿，載主人去結婚了、馬︰嘿嘿，我和新郎貼貼、馬︰拍我的側臉」；另有網民表示，「知道你想構圖，但是沒太構好，馬真的很突出，把主角戲都搶光了」，有人安慰攝婚真的要跟新人溝通好才行。

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女主角後續回應

其後，攝影師再發另一帖文表示，第二天收到婚紗照女主角後續回應，「我只是不喜歡發給你的那三張，其他都很喜歡」。攝影師表示每個人審美觀不一樣，婚紗照是拍給自己，只要主角本身喜歡就好了。有關照片在2021年拍攝的復古電影感婚紗照，跟大家分享不同的風格，叫網民不要太認真。

男子媽媽某日照顧孩子時，被鄰居一句：「孩子跟爸爸長得不像啊」令奶奶驚覺當中的不對勁，於是決意要男子與孩子進行親子鑑定。鑑定結果顯示，孩子真的與男子沒有血緣關係，原來男子一直在幫別人養孩子。男子媽媽嘆：

老婆沒了，錢沒了，房子也沒了。

最後，法院再審雙方的財產分配，對雙方婚內購買的房子和私家車等共同財產進行合理分割。最終，法院判決女方需要向男子支付68萬元人民幣（約74萬港元）。

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責任編輯︰王明芳