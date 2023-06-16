【大學聯招】東華學院聯招課程申請踴躍　放射治療學競爭最激烈

▲ 東華學院聯招課程申請踴躍，放射治療學競爭最激烈。（東華學院提供）

東華學院（學院）於2023/2024學年提供六個經聯招報讀的全日制學士學位課程，涵蓋護理、老年學及輔助醫療多個範疇。截止5月31日，學院透過聯招收到約17,000份「指定專業／界別課程資助計劃」學位課程的申請，數量與去年相若。四個輔助醫療課程中，以「放射治療學（榮譽）理學士」的學額競爭最為激烈，約有116人競爭一個學額。

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隨著東華學院「物理治療學（榮譽）理學士」課程於去年取得輔助醫療業管理局的專業認證，學院成為全港首間及唯一一間開辦四個獲專業認可輔助醫療專業學位課程的自資專上學院。四個輔助醫療課程當中，以「放射治療學（榮譽）理學士」的學額競爭最為激烈，約有116人競爭一個學額，其次是「物理治療學 （榮譽）理學士」及「醫療化驗科學（榮譽）理學士」，平均60及53人競爭一個學額；「護理學（榮 譽）健康科學學士」課程的報讀人數最多，收到接近6,000份申請，約14人競爭一個學額。

校長陳慧慈教授表示，面對專上院校的激烈競爭，今年聯招的申請情況較預期平穩，學院亦獲自資專上教育提升及啟動補助金計劃撥款港幣2千6百萬，將開辦全新醫療影像課程，以紓緩相關輔助醫療專業人才短缺的情況。

學院於 2023/2024 學年繼續推出「EduCare@TWC – Caring Through Education 關愛育成在社區計劃」。同學只要成功入讀十個指定課程，便可獲取 3萬至6萬不等的獎學金。十個課程涵蓋醫療資訊及服務管理、生物醫學、法證生物醫學、應用老年學、應用心理學、社商企業持續發展及幼兒教育等多個範疇。在正常修業期內，若學生於每學年末的累積平均積點 (cGPA) 達3.0或以上，可按年續領學院提供的獎學 金，免費完成四年課程。

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責任編輯：解青羽