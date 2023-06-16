【著數優惠】恆香月餅推VIP近半價超早鳥優惠 $388購買兩盒皇牌月餅【內附連結】
休閒消費 12:53 2023/06/16
粽都未食，月餅又開賣了。恆香月餅推出VIP超早鳥價，以低至53折限量發售月餅，售完即止。當中更有經典滋味組合，可以$388（原價$730）購買兩盒恆香皇牌月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）及流心奶黃月餅（6個裝）各一盒。
其他選擇包括：
尊尚送禮組合（包括：四喜滿堂月餅+六福臨門+流心奶黃月餅各1盒） 原價：$1044，超早鳥價：$548。
六福臨門 (迷你蛋黃白蓮蓉、迷你金華火腿伍仁、陳皮紅豆沙 各2個) 原價：$298，超早鳥價：$158。
四喜滿堂月餅 (雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、雙黃紅荳沙、伍仁 各1個) 原價：$398，超早鳥價：$215。
經典雙喜 (雙黃白蓮蓉、伍仁 各2個) 原價：$398，超早鳥價：$215。
雙黃紅豆沙月餅 (4個裝) 原價：$348，超早鳥價：$185。
陳皮紅豆沙月餅 (6個裝) 原價：$310，超早鳥價：$165。
純正白蓮蓉月餅 (4個裝) 原價：$372，超早鳥價：$197。
流心奶黃月餅 (6個裝) 原價：$348，超早鳥價：$185。
編輯：葉翠華