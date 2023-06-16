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【著數優惠】恆香月餅推VIP近半價超早鳥優惠　$388購買兩盒皇牌月餅【內附連結】

休閒消費 12:53 2023/06/16

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熱門 父親節 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

恒香月餅VIP超早鳥價，$388可購兩盒經典月餅。

粽都未食，月餅又開賣了。恆香月餅推出VIP超早鳥價，以低至53折限量發售月餅，售完即止。當中更有經典滋味組合，可以$388（原價$730）購買兩盒恆香皇牌月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（4個裝）及流心奶黃月餅（6個裝）各一盒。

其他選擇包括：

尊尚送禮組合（包括：四喜滿堂月餅+六福臨門+流心奶黃月餅各1盒） 原價：$1044，超早鳥價：$548。

六福臨門 (迷你蛋黃白蓮蓉、迷你金華火腿伍仁、陳皮紅豆沙 各2個)  原價：$298，超早鳥價：$158。

四喜滿堂月餅 (雙黃白蓮蓉、雙黃蓮蓉、雙黃紅荳沙、伍仁 各1個)  原價：$398，超早鳥價：$215。

經典雙喜 (雙黃白蓮蓉、伍仁 各2個)  原價：$398，超早鳥價：$215。

雙黃紅豆沙月餅 (4個裝)  原價：$348，超早鳥價：$185。

陳皮紅豆沙月餅 (6個裝)  原價：$310，超早鳥價：$165。

純正白蓮蓉月餅 (4個裝)  原價：$372，超早鳥價：$197。

流心奶黃月餅 (6個裝)  原價：$348，超早鳥價：$185。

編輯：葉翠華

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