【養生教室】都巿人壓力大精神繃緊情志鬱悶　中醫教煲解鬱健脾湯水【內附食譜】

▲ 註冊中醫師賴振平博士指出，在湯水酌量加入麥芽、鮮百合或食物佐料中多放點芫荽都有解鬱健脾的作用。

近日香港發生兩宗駭人聽聞的案件，都懷疑與精神健康出問題未得到適當的治療或處理有關，頓時引起普羅大眾對精神健康的關注。

很多時會提及精神問題、情緒病，無論診斷及治療都以西方醫學為主導，事實上，中醫在情志上的「鬱症」、「癲狂」和「癔症」素有研究，今次從中醫來看精神健康的闡述。

中醫歷來對情志的毛病就有深入的探索，簡義上可以從「鬱症」、「癲狂」和「癔症」等入手，註冊中醫師賴振平博士逐一解說：「鬱就是滯而不通的意思，由於情緒波動，氣機鬱滯，由氣及血引起多種症狀。其中金元四大家之一的朱丹溪指出鬱症可分為氣鬱、血鬱、痰鬱、濕鬱、熱鬱、食鬱，稱之「六鬱」，他認為：「氣血沖和，萬病不生，一有怫鬱，諸病生焉，故人身諸病，多生於鬱。」

癲狂在定義上的癲是精神抑鬱、表情淡薄、癡呆沉默或語無倫次；當中的狂症以喧鬧躁妄、歪情異行、動而多怒為特點，歷代不少醫家都認為這些病與痰瘀互結有關。

▲ 中醫理論中，鬱就是滯而不通，情緒波動可致氣機鬱滯，由氣及血引起多種症狀。（iStock）

癔症是由精神因素，如生活事件、內心衝突等引起的精神障礙，類似今天精神病中的思覺失調。

痰瘀影響氣機暢順

以上提及的痰瘀究竟從何而來？賴醫師表示，痰瘀和津血本是同源，津液和血液皆來自水谷精微，行於脈中為血，滲於脈外為津液，像唾液亦為津液之一。由於津液代謝失常，轉化為痰飲水濕；血液在脈管中循行遲緩，偏集成痞，阻於脈絡為瘀。代謝失常的原因，有言氣為血帥，氣行則血行，當氣滯則血凝，痰瘀結成又影響氣機升降出入，造成一個惡性循環。

因此他說精神健康的基本元素，先要保持人體的氣機升降出入正常，不受外來或內在的因素干擾，在心理上時刻保持正面的心態，懂得駕馭困難，學懂「人生大挪移」，養成安靜而內養，不因紛擾而外加，順其自然，經常保持少好、少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少惡。「培養志閑而少欲、心安而不俱、形勞而不倦，若能逐步做到『十二少』，自然有助減輕情緒波動，氣機升降順暢，痰瘀積聚自然減少。」賴醫師說。

▲ 中醫學上的「十二少」：少好、少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少惡，自然有助減輕情緒波動。（iStock）

辛辣燥熱寒涼生冷 宜少吃

日常起居飲食多加注重，可減痰瘀衍生。他指平日避免進食膏粱厚膩、刺激辛辣燥熱和寒涼生冷的食物，避免脾胃受傷，脾為後天之本，也為生痰之源，莫使痰濕熱互結，導致清陽不升，氣血運行受阻；若復加情志不暢，肝鬱氣滯，更令氣血運行失司，痰瘀驟生，就容易引起情志的疾病。

「試問當人大怒之下，還會有心情開懷進食嗎？同時在情志上更要講求心平氣和，中醫明言：『怒傷肝、喜傷心、思傷脾、憂傷肺、恐傷腎』，突然其來的情志波動，會令人失去理智的思維，模糊了心眼，故學懂保持正面的心態，懂得駕馭困難，就有利控制不正常的情志活動。」

運動飲食調節情志

衞生署指本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但只要及早發現和接受適當治療，情緒病可以治癒。賴醫生說預防勝於治療，當出現一些情志病的症狀時，例如經現胸口翳悶、頻頻歎氣，沉默抑鬱、失眠煩躁、無故欲哭等，就必須勇敢面對，不要藏匿遮掩，中醫的基本治療大法重在調暢情志，疏肝解鬱。

▲ 註冊中醫師賴振平博士說：「精神和社交的軟件都必須保持良好的狀態，否則會互相拖累。」（經濟日報資料庫）

除了藥物和心理輔導外，運動對幫助治療甚至預防抑鬱症，可以發揮相當大的作用。「相信很多人都聽過運動後心情會好轉，其實運動有助大腦吸收同釋放多巴胺，多巴胺又被稱為快樂激素。另外，運動時會分泌血清素，血清素在大腦中的含量愈高，有抑鬱症傾向的愈低。所以一周3到5天，每天運動至少30分鐘可以顯著改善抑鬱或焦慮症狀，但每次10到15分鐘的小量體育鍛練也能有作用。」

至於飲食方面，上文已提過一些不宜進食的食物，有助益的是平時可以使用一些含有清香氣味的玫瑰花、洋甘菊、素馨花或薄荷等沖水焗服，或者在湯水酌量加入麥芽、鮮百合或食物佐料中多放點芫荽都有解鬱健脾的作用。當感覺症狀愈多愈明顯時，最好就是病向淺中醫，接受適當的治療。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

解鬱健脾湯水

都市人生活壓力大，飲食不定時，情緒繃緊，賴醫師提供以下解鬱健脾的湯水方，大家不妨一試。

五指毛桃百合湯水

材料：

五指毛桃1両

鮮百合2個

佛手3錢

蓮子肉2錢

無花果3個

合掌瓜2個去皮

瘦肉隨意

做法：

3-4湯碗水煲1.5-2小時，以上分量為4人用。

記者：周美好