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【打擊走私】海關檢獲5.3噸懷疑瀕危物種　包括緬甸、印度星龜及長尾鯊魚翅

社會 13:00 2023/06/16

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海關聯同漁護檢獲5.3噸懷疑瀕危物種，市值約2,200萬元。（曾秋文攝）

上月，海關聯同漁護署加強打擊走私瀕危物種活動，在機場、港口、陸路和鐵路管制站加強打擊走私瀕危物種活動。行動中，偵破24宗案，拘捕14人，並檢獲5.3噸懷疑瀕危物種，包括緬甸星龜、印度星龜及長尾鯊魚翅等，市值約2,200萬元。

因應今年經濟改善，走私瀕危物種案件有上升趨勢。海關空運貨物課監督張家聰表示，在2019年，於各管制站截獲超過600宗走私瀕危物種的案件；至2020至2022年，因客運渠道查獲的案件減少，加上疫情關系出入境人流驟降，整體案件數字下降，查獲的案件約300宗左右；至今年首5個月，緝獲案件共175宗，佔上年全年約6成。

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隨著疫情緩和，出入境人數回升。今年首5個月，海關緝獲112宗涉及客運的案件，佔上年全年客運案件總數約7成。涉及大多是容易買到的物品，如蘭花和花旗參等，海關提醒市民不應攜帶未有許可證的瀕危物種進出香港。

貨運方面，則未有錄得明顯上升，在2019和2020年主要利用海路走私瀕危物種，如受管制木材和乾魚翅。至2021和2022年，船運供應鍊較緊張，導致運輸成本上升，不法份子改為採用空運走私。

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記者：曾秋文

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